All’Estádio do Dragão, sfida sulla carta molto sbilanciata tra un Porto capolista e un Rio Ave in evidente difficoltà. I padroni di casa guidano la classifica della Primeira Liga con numeri impressionanti: 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, miglior difesa del campionato con appena 7 reti incassate e una media interna di circa 2 gol segnati a partita.

Porto-Rio Ave: dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv — PORTO RIO AVE SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Porto-Rio Ave in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Porto — Il momento di forma del Porto di Farioli è estremamente positivo. Nelle ultime dieci gare hanno collezionato otto vittorie e due pareggi, mostrando grande solidità difensiva e una gestione del possesso superiore al 60%. In casa, il Porto tende a imporre ritmo e pressione fin dai primi minuti, mettendo spesso la partita sui binari giusti già nel primo tempo.

Qui Rio Ave — Situazione opposta per il Rio Ave, attualmente quindicesimo e reduce da cinque sconfitte consecutive. La squadra fatica soprattutto in fase difensiva, con una media superiore ai due gol subiti nelle ultime uscite, e lontano da casa ha perso le ultime tre partite. Anche in attacco i numeri non sorridono: meno di un gol segnato di media nelle ultime dieci gare, dato che complica ulteriormente una trasferta già proibitiva.

Probabili formazioni — Porto (4-3-3): Diogo Costa, Costa, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi, Froholdt, Varela, Mora, Pepe, Guel, Pietuszewski.

Rio Ave (3-4-3): van der Gouw, Brabec, Mancha, Ntoi, Vrousai, Nikitscher, Spikic, Richards, Bezerra, Blesa, Papakanellos.

