Porto-Sporting: diretta tv, streaming, analisi e formazioni

Porto–Sporting Lisbona, 21ª giornata di Primeira Liga: analisi del match, stato di forma, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Stefano Sorce 8 febbraio - 12:39

La Primeira Liga si prende la scena con il big match che può indirizzare la corsa al titolo. All’Estádio do Dragão si sfidano Porto-Sporting Lisbona nella sfida di cartello della 21ª giornata, con calcio d’inizio lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 21:15. In palio non ci sono solo tre punti: c’è l’inerzia del campionato.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Porto arriva ferito ma tutt’altro che in crisi. La sconfitta a sorpresa contro Casa Pia ha ridotto il vantaggio in classifica, ma non ha intaccato una certezza: al Dragão i Dragões sono ancora imbattuti. Il rendimento interno è stato fin qui dominante (25 punti su 27, 19 gol segnati e appena 2 subiti), segno di una squadra che in casa alza ritmo e intensità. La gestione di Francesco Farioli chiede ora una risposta immediata. L’obiettivo è chiaro: cancellare l’ultimo passo falso e rimettere distanza tra sé e l’inseguitrice più pericolosa.

Lo Sporting arriva al Dragão con numeri da grande: imbattuto in trasferta e reduce da una serie di vittorie che lo ha riportato a ridosso della vetta. Dopo l’unica sconfitta stagionale (proprio contro il Porto all’andata), i Leões hanno accelerato, mostrando solidità e capacità di colpire nei momenti chiave. La squadra di Rui Borges sa che vincere qui significherebbe riaprire completamente la lotta al titolo. Un’impresa complicata, ma i recenti pareggi al Dragão raccontano di uno Sporting sempre più vicino al colpo grosso.

Le probabili formazioni di Porto-Sporting — Il Porto dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 equilibrato. Davanti a Diogo Costa, la linea difensiva sarà guidata da esperienza e fisicità, mentre in mezzo al campo Frendrup e Rosario daranno copertura permettendo a Veiga di alzare qualità. In avanti, il riferimento principale resta Samu Aghehowa, decisivo soprattutto al Dragão, affiancato da esterni pronti ad attaccare la profondità.

Lo Sporting Lisbona risponde con il collaudato 4-2-3-1. In mediana Morita e Hjulmand garantiscono ordine, mentre sulla trequarti la qualità passa dai piedi di Francisco Trincão e Pedro Gonçalves. Davanti, il pericolo numero uno è Luis Suárez, già decisivo lontano da casa.

Porto (4-3-3): D. Costa; A. Costa, Silva, Kiwior, Fernandes; Frendrup, Rosario, Veiga; Pepe, Aghehowa, Sainz.

Sporting (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo; Morita, Hjulmand; Catamo, Trincão, Gonçalves; Suárez.

