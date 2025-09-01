Le due nazionali si sfidano quest'oggi per la quarta giornata del Gruppo A di EuroBasket. Entrambe le formazioni vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno.

1 settembre 2025

Portogallo e Lettonia scendono sul parquet questo pomeriggio, lunedì 1 settembre, alle ore 17:00, alla Xiaomi Arena di Riga per la quarta giornata del Girone A di Eurobasket. Con questa edizione degli Europei che si gioca su quattro sedi differenti, i biancogranata potranno contare sul fattore campo. Le due formazioni sono appaiate in classifica con 4 punti dopo le prime 3 gare giocate. In questo articolo ti diremo dove poter vedere il match GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Dove vedere Portogallo-Lettonia in diretta TV e in streaming LIVE — Dove sarà visibile Portogallo-Lettonia in programma oggi alle ore 17:00? Le possibilità sono diverse: il match sarà visibile oltre che su Bet365 anche su altre piattaforme. In tv potrai goderti il match su Sky Sport e NOW, mentre per pc o tablet la sfida sarà trasmessa su NOW TV, SKY GO, Rai Play e DAZN.

Come arrivano Portogallo e Lettonia a questo scontro diretto — Il portogallo di coach Gomes era partito col piede giusto in questo Eurobasket grazie all'esordio vincente 62-50 contro la Repubblica Ceca. Ma i due match successivi hanno visto, come da pronostico, due sconfitte visto che i rossoverdi hanno dovuto affrontare le corazzate Serbia e Turchia andando rispettivamente KO 69-80 e 54-95. Stesso bottino, 1 vinta e 2 perse, per i padroni di casa allenati dal nostro connazionale coach bianchi. I lettoni, che partono nettamente favoriti secondo gli esperti, all'esordio hanno perso 73-93 contro la Turchia, hanno poi vinto soffrendo 72-70 contro l'Estonia e quindi hanno saputo tenere testa alla Serbia perdendo solo 80-84.

Vista la posizione in classifica di entrambe, una sconfitta renderebbe il percorso verso gli ottavi di finale molto complicato. Analizzando i precedenti storici fra i due team non abbiamo trovato match recenti che possono dare uno spunto su come approcceranno le due nazionali a questo incontro. Infatti l'ultimo scontro diretto è datato addirittura 2008.

I quintetti base di Portogallo-Lettonia — Coach Gomes sa di dover cercare di mettere in difficoltà la Lettonia con l'organizzazione di gioco e il ritmo, visto che nei vari miss match parte decisamente svantaggiato. L'uomo su cui dovrà puntare il Portogallo è senza dubbio Neemia Questa dei Boston Celtic che in questo Eurobasket viaggia a una media di 9 rimbalzi a partita e 14,7 punti di media. Dall'altra parte ovviamente tutti gli occhi sono su Porzingis degli Atlanta Hawks, vero leader della sua nazionale con 16,7 punti a partita.

Portogallo - Brito, Queiroz, Queta, Ventura, Williams. Coach: Gomes

Lettonia - Bertans, Grazulis, Lomazs, Porzingis, Zagars. Coach: Bianchi