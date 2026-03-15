Portsmouth-Derby: probabili formazioni e streaming gratis del match

Portsmouth-Derby County si gioca lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00 al Fratton Park per il campionato di Championship

Stefano Sorce 15 marzo - 23:51

Il Fratton Park ospita il posticipo della Championship inglese tra Portsmouth-Derby County, in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00. Una partita importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono restare agganciati alla corsa playoff.

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Il momento delle due squadre — Il Portsmouth si trova in una situazione delicata nella parte bassa della classifica. Dopo un buon periodo tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, con quattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta in nove partite, la squadra ha rallentato nelle ultime settimane. Gli uomini di John Mousinho sono infatti reduci da una serie negativa che li ha riportati vicino alla zona retrocessione. Le sconfitte contro Wrexham, Hull City e Swansea sono arrivate tutte con un solo gol di scarto, mentre nell’ultima giornata il Portsmouth ha subito un pareggio nel recupero contro il Blackburn. Anche il rendimento casalingo preoccupa: tre sconfitte consecutive a Fratton Park con un solo gol segnato.

Il Derby County, invece, occupa una posizione di metà classifica e resta in corsa per avvicinarsi alla zona playoff. La squadra allenata da John Eustace ha uno dei migliori rendimenti esterni del campionato, con 27 punti conquistati in 18 partite in trasferta. Tuttavia i Rams arrivano da tre sconfitte consecutive lontano da casa, contro Watford, Hull City e Millwall. Con nove giornate ancora da disputare, il Derby si trova a sei punti dall’ultimo posto utile per i playoff e ha bisogno di tornare a fare risultati per restare agganciato alla corsa.

Probabili formazioni di Portsmouth-Derby County — Il Portsmouth dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta spazio a Schmid, con la difesa formata da Devlin, Shaughnessy, Ogilvie e Swanson. In mediana agiranno Pack e Adams, mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Caballero, Brown e Chaplin alle spalle dell’unica punta Bishop.

Il Derby County dovrebbe rispondere con un assetto simile. In porta O'Donnell, chiamato a sostituire gli infortunati Vickers e Widell Vetterstrom. La linea difensiva sarà composta da Ward, Sanderson, Clarke e Murkin, con Ozoh e Travis a centrocampo. In attacco spazio a Brereton Díaz, Szmodics e Brewster a supporto della punta Agyemang.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Shaughnessy, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Brown, Chaplin; Bishop.

Derby County (4-2-3-1): O'Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Ozoh, Travis; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.

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