Portsmouth-Ipswich Town

2 febbraio 2026

Martedì sera, a Fratton Park, il Portsmouth ospita l’Ipswich Town in un match riorganizzato che mette in palio punti fondamentali per entrambe. Pompey cerca continuità nella corsa salvezzza, mentre i Tractor Boys puntano a restare agganciati al treno promozione.

Dove vedere Portsmouth-Ipswich Town in diretta TV e streaming gratis — Portsmouth-Ipswich Town sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Portsmouth-Ipswich Town sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Portsmouth è in netta risalita. La squadra di John Mousinho ha perso una sola volta nelle ultime nove partite e arriva da una convincente vittoria per 3-0 contro il West Bromwich. I risultati recenti hanno permesso ai biancoblù di allontanarsi dalla zona retrocessione, ritrovando fiducia e compattezza.

L’Ipswich, quarto in classifica, resta una delle formazioni più prolifiche del campionato, ma ha leggermente rallentato nell’ultimo periodo. Due soli punti nelle ultime due gare hanno frenato la rincorsa alle prime due posizioni. In trasferta, inoltre, il rendimento recente non è stato brillante, fattore che rende la sfida di Fratton Park tutt’altro che scontata.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Ipswich Town — Portsmouth e Ipswich Town scendono in campo domani con lo stesso modulo: un dinamico 4-2-3-1 che permette di sfruttare la velocità degli esterni, con una unica punta a reggere il peso dell'attacco. Per i padroni di casa il riferimento offensivo è Kirk, mentre per gli ospiti Azon.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Dozzell, Adams; Alli, Segecic, Anderson; Kirk.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipré, Davis; Matusiwa, Taylor; Egeli, Mehmeti, Clarke; Azon.