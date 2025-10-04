Sabato 4 ottobre 2025, ore 16:00, le luci di Fratton Park si accenderanno per Portsmouth-Middlesbrough, gara valida per la nona giornata di Championship. Le due squadre arrivano all'appuntamento di campionato con stati d'animo differenti: gli ospiti guidano la classifica con 18 punti all'attivo, frutto di cinque vittorie e tre pareggi; padroni di casa diciassettesimi in classifica, senza vittoria da quattro turni e con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Diretta TV e Streaming
Portsmouth-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Diretta Tv e in Streaming
Dove vedere Portsmouth-Middlesbrough in Diretta TV e in streaming LIVE—
PORTSMOUTH MIDDLESBROUGH DIRETTA TV STREAMING GRATIS CHAMPIONSHIP - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per la nona giornata di Championship, Portsmouth-Middlesbrough, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Portsmouth-Middlesbrough in streaming (in programma sabato 4 ottobre alle ore 16:00), basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto di gioco.
Qui Portsmouth—
I Pompey vivono una situazione decisamente più complicata. Il 17° posto con soli 9 punti evidenzia una partenza a rilento, segnata da 2 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di John Mousinho non riesce ancora a trovare stabilità, alternando buoni spunti in avanti a fragilità difensive che spesso costano caro. Al Fratton Park il bilancio parla di una sola vittoria interna, e il pubblico di casa si aspetta una reazione forte.
Qui Middlesbrough—
Il Boro si presenta a Portsmouth con numeri da grande squadra: primo posto in classifica, 18 punti e imbattibilità ancora intatta. La formazione di Rob Edwards ha trovato un equilibrio perfetto tra solidità difensiva e incisività offensiva, con appena 5 reti concesse e 12 messe a segno. In trasferta non ha conosciuto cadute, portando a casa 2 vittorie e 2 pareggi, dimostrando maturità e continuità. L’obiettivo è chiaro: mantenere il passo da leader e confermare di essere la squadra da battere in questa stagione.
Portsmouth-Middlesbrough, probabili formazioni—
PORTSMOUTH (4-2-3-1): Bursik, Swanson, Knight, Poole, Ogilvie, Le Roux, Dozzell, Segecic, Chaplin, Yang, Bishop. Allenatore: John Mousinho
MIDDLESBROUGH (4-3-3): Brynn, Ayling, Lenihan, Jones, Brittain, Morris, Hackney, Silvera, Whittaker, Conway, Strelec. Allenatore: Rob Edwards
© RIPRODUZIONE RISERVATA