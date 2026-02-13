Sfida salvezza al Fratton Park , dove il Portsmouth ospita lo Sheffield United in un confronto diretto che può pesare enormemente nella corsa alla permanenza in categoria. I padroni di casa sono 20° con 33 punti, mentre i Blades occupano il 17° posto a quota 39. La data da ricordare è sabato 14 febbraio , fischio d'inizio ore 16:00.

Dove vedere Portsmouth-Sheffield United in diretta TV e streaming gratis

Portsmouth-Sheffield United sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.