Dove vedere Portsmouth-Sheffield United in diretta TV e streaming gratis

Sfida salvezza al Fratton Park, dove il Portsmouth ospita lo Sheffield United in un confronto diretto che può pesare enormemente nella corsa alla permanenza in categoria. I padroni di casa sono 20° con 33 punti, mentre i Blades occupano il 17° posto a quota 39. La data da ricordare è sabato 14 febbraio, fischio d'inizio ore 16:00.
Portsmouth-Sheffield United
Il momento delle due squadre—
Il Portsmouth aveva ritrovato solidità con cinque gare senza sconfitte prima dello stop contro il Preston. Nonostante l’ultimo ko, il rendimento recente resta incoraggiante: equilibrio tra attacco e difesa e una discreta solidità interna. Con un solo punto di margine sulla zona retrocessione, ogni partita diventa decisiva.
Lo Sheffield United arriva dalla sconfitta contro il Middlesbrough, ma mantiene sette punti di vantaggio sulla zona rossa. Il problema principale resta la fase difensiva: i Blades non mantengono la porta inviolata da dieci partite e concedono con troppa regolarità in trasferta. Le loro gare, inoltre, tendono a essere aperte e ricche di episodi.
Le probabili formazioni di Portsmouth-Sheffield United—
Match che si preannuncia intenso, con entrambe le squadre orientate a schierare l’undici titolare più affidabile per evitare calcoli e puntare ai tre punti.
Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Dozzell, Adams; Segecic, Chaplin, Alli; Brown
Sheffield United (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Arblaster, Peck; Brooks, O'Hare, Hamer; Bamford
