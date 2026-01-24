Portsmouth-Southampton: dove vederla gratis in streaming

Derby della South Coast a Fratton Park domenica 25 gennaio 2026 alle ore 13:00. Il Portsmouth, in piena lotta salvezza, cerca continuità davanti al proprio pubblico dopo una serie positiva

Stefano Sorce 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 16:21)

Il vento del mare soffia forte sulla South Coast e porta con sé una rivalità che non ha bisogno di presentazioni. Domenica a Fratton Park va in scena Portsmouth-Southampton, un derby carico di storia, tensione e punti pesanti, soprattutto per due squadre che vivono una stagione al di sotto delle aspettative.

Il momento delle squadre — Il Portsmouth arriva al derby con il coltello tra i denti e una classifica che non concede distrazioni. I Pompey occupano il 21° posto in Championship, a ridosso della zona retrocessione, ma il momento è tutt’altro che negativo. La squadra di John Mousinho ha perso una sola volta nelle ultime sette gare di campionato (3 vittorie e 3 pareggi), mostrando solidità e una ritrovata fiducia. Uomo simbolo di questa fase è Adrian Segecic, decisivo nelle ultime due uscite: prima il gol vittoria contro lo Sheffield Wednesday, poi la rete che ha sbloccato il match nel pareggio di Watford. Il ritorno a Fratton Park è un fattore: il Portsmouth è imbattuto da tre gare interne di fila in campionato e può centrare due vittorie casalinghe consecutive per la prima volta dal febbraio–marzo 2025.

Dall’altra parte c’è un Southampton che fatica a decollare. I Saints sono 15esimi, a sette punti dalla zona playoff, e l’obiettivo di un ritorno immediato in Premier League appare sempre più complicato. La vittoria di misura contro lo Sheffield United (1-0) ha però interrotto una striscia di sette gare senza successi in campionato, restituendo un minimo di serenità all’ambiente. Il gol decisivo porta la firma di Leo Scienza, alla quarta rete stagionale. Resta però il problema delle trasferte: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare esterne, con l’ultimo successo lontano da casa che risale a novembre contro il Charlton. Il dato storico, inoltre, pesa come un macigno: il Southampton non vince una partita di campionato a Fratton Park dal 1976.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Southampton — Il Portsmouth dovrebbe confermare un assetto equilibrato, puntando su compattezza e ripartenze. Schmid tra i pali, linea difensiva con Devlin, Poole, Shaughnessy e Swanson. In mezzo al campo spazio alla coppia Dozzell–Adams, con Segecic e Chaplin a supporto della manovra offensiva insieme ad Alli, alle spalle del riferimento centrale Colby Bishop.

Il Southampton dovrebbe rispondere con una difesa a tre, affidandosi alla fisicità di Harwood-Bellis e all’esperienza di Stephens, con Jelert a completare il reparto. Sulle fasce Fellows e Manning, mentre in mezzo Downes sarà il perno davanti alla difesa. Sulla trequarti spazio a Azaz e Scienza, con Armstrong terminale offensivo.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Shaughnessy, Swanson; Dozzell, Adams; Segecic, Chaplin, Alli; Bishop

Southampton (3-4-2-1): Peretz; Harwood-Bellis, Stephens, Jelert; Fellows, Jander, Downes, Manning; Azaz, Scienza; Armstrong.