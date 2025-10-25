Portsmouth-Stoke City, dodicesima giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 07:51)

Portsmouth-Stoke City, gara valida per la dodicesima giornata di Championship (fischio d'inizio alle ore 13:30). Pompey in cerca di riscatto dopo un periodo altalenante e Potters determinati a consolidare la zona playoff. Scopri come seguire la sfida di Championship Portsmouth-Stoke City GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Portsmouth-Stoke City: dove vedere la Championship in Tv e in Streaming — La partita sarà visibile in diretta streaming su Bet365.

La partita, in programma sabato 25 ottobre alle ore 13:30 sarà visibile in diretta streaming su Bet365.

Qui Portsmouth — Il Portsmouth si presenta a questa sfida con il morale altalenante. La squadra occupa il 17° posto in classifica con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In casa il rendimento è irregolare: due successi, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime sei partite tra le mura amiche. Nelle ultime cinque gare i “Pompey” hanno collezionato una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due ko, tra cui l’ultimo 1-2 contro il Coventry.

Qui Stoke City — Lo Stoke City arriva a Fratton Park con fiducia e ambizione playoff. I “Potters” sono quinti in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 12 gol segnati e 8 subiti, sintomo di una squadra equilibrata e solida. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta sul campo del Millwall per 0-2, la terza stagionale, ma la squadra mantiene grande fiducia e compattezza.

Portsmouth-Stoke City, probabili formazioni — Dal punto di vista tattico, il Portsmouth schiera Bursik tra i pali, con una difesa a quattro composta da Swanson, Knight, Poole e Ogilvie, pronti a bilanciare copertura difensiva e spinta sugli esterni. A centrocampo la coppia Pack–Dozzell garantisce protezione e gestione del gioco, mentre la trequarti con Kirk, Chaplin e Yang fornisce creatività e supporto alla punta centrale Bishop, riferimento offensivo della squadra.

Lo Stoke risponde con Johansson in porta e la retroguardia formata da Wilmot, Phillips, Taloverov e Cresswell. La mediana Nzonzi–Seko ha il compito di controllare il ritmo del match e proteggere la difesa. Il trio offensivo Manhoef, Rigo e Thomas agirà alle spalle della punta Mubama, con l’obiettivo di creare pericoli e finalizzare le occasioni generate.

PORTSMOUTH (4-2-3-1): Bursik, Swanson, Knight, Poole, Ogilvie, Pack, Dozzell, Kirk, Chaplin, Yang, Bishop.

STOKE CITY (4-2-3-1): Johansson, Wilmot, Phillips, Taloverov, Cresswell, Nzonzi, Seko, Manhoef, Rigo, Thomas, Mubama.

