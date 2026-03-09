derbyderbyderby streaming Portsmouth-Swansea, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Portsmouth-Swansea, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Portsmouth-Swansea, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Portsmouth-Swansea: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 il Portsmouth ospita lo Swansea City allo stadio Fratton Park. Un match equilibrato tra due squadre che cercano punti importanti per dare continuità ai propri risultati. Scopri come seguire gratuitamente la partita e continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Portsmouth-Swansea in streaming gratis

Guarda ora Portsmouth-Swansea GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Portsmouth-Swansea in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Portsmouth-Swansea sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Portsmouth-Swansea in diretta TV e streaming gratis

—  

Portsmouth-Swansea sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Portsmouth-Swansea sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Portsmouth arriva alla sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo dei Blackburn Rovers. La squadra allenata da John Mousinho ha trovato il gol con Connor Ogilvie e continua a cercare stabilità nei risultati dopo un periodo caratterizzato da prestazioni altalenanti. Lo Swansea City si presenta invece con il morale alto dopo la vittoria casalinga contro lo Stoke City. Gli Swans hanno conquistato il successo grazie alle reti di Zan Vipotnik e Liam Cullen, dimostrando buona solidità e qualità nella fase offensiva.

    I probabili quintetti di Portsmouth-Swansea

    —  

    Il Portsmouth dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Colby Bishop come principale riferimento offensivo. Lo Swansea dovrebbe rispondere con il 4-3-3, puntando su un tridente offensivo formato da Ronald, Zan Vipotnik e Ji-sung Eom.

    Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Chaplin, Alli; Bishop.

    Swansea (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Eom.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Sheffield Wednesday-Watford, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Nets-Pistons streaming gratis: dove vedere la NBA in diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA