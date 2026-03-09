Dove vedere Portsmouth-Swansea in diretta TV e streaming gratis

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 il Portsmouth ospita lo Swansea City allo stadio Fratton Park. Un match equilibrato tra due squadre che cercano punti importanti per dare continuità ai propri risultati. Scopri come seguire gratuitamente la partita e continua a leggere l'articolo.
Portsmouth-Swansea, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Portsmouth-Swansea sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Portsmouth arriva alla sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo dei Blackburn Rovers. La squadra allenata da John Mousinho ha trovato il gol con Connor Ogilvie e continua a cercare stabilità nei risultati dopo un periodo caratterizzato da prestazioni altalenanti. Lo Swansea City si presenta invece con il morale alto dopo la vittoria casalinga contro lo Stoke City. Gli Swans hanno conquistato il successo grazie alle reti di Zan Vipotnik e Liam Cullen, dimostrando buona solidità e qualità nella fase offensiva.
I probabili quintetti di Portsmouth-Swansea—
Il Portsmouth dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Colby Bishop come principale riferimento offensivo. Lo Swansea dovrebbe rispondere con il 4-3-3, puntando su un tridente offensivo formato da Ronald, Zan Vipotnik e Ji-sung Eom.
Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Chaplin, Alli; Bishop.
Swansea (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Eom.
