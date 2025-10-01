Portsmouth-Watford, gara valida per l'ottava giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Mercoledì 1 ottobre 2025, ore 20:45, le luci di Fratton Park si accenderanno per Portsmouth-Watford, gara valida per l'ottava giornata di Championship. Entrambe le squadre arrivano con lo stesso bottino in classifica (8 punti), separate solo dalla differenza reti. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, che può ridare ossigeno a chi riuscirà a portare a casa i tre punti.

Qui Portsmouth — Il Portsmouth di John Mousinho ha raccolto fin qui 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I numeri parlano di un attacco poco prolifico (5 gol fatti) e una difesa non impermeabile (7 subiti).Tra le mura amiche il rendimento non è esaltante: 1 vittoria e 2 sconfitte nelle prime tre gare interne. Dopo la battuta d’arresto per 1-2 contro l’Ipswich, i “Pompey” hanno bisogno di una reazione per trasformare il Fratton Park in un vero fortino.

Qui Watford — Il Watford di Paulo Pezzolano vive una situazione simile: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 7 reti segnate e 8 subite. Il problema principale dei giallorossi e neri è il rendimento esterno: 0 vittorie in trasferta, con 2 sconfitte e 1 pareggio. La recente vittoria interna per 2-1 contro l’Hull City ha riportato entusiasmo, ma lontano da Vicarage Road la squadra fatica a imporsi.

Portsmouth-Watford, probabili formazioni — PORTSMOUTH (4-2-3-1): Bursik, Swanson, Knight, Poole, Ogilvie, Le Roux, Dozzell, Segecic, Chaplin, Yang, Bishop. Allenatore: John Mousinho

WATFORD (3-5-2): Baxter, Alleyne, Keben, Pollock, Petris, Louza, Mendy, Kayembe, Ngakia, Semedo, Irankunda. Allenatore: Paulo Pezzolano