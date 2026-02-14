Potenza-Altamura: dove vedere la partita in streaming gratis

La sfida tra Potenza e Team Altamura, in calendario domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:30, si configura come un appuntamento di grande importanza per entrambe le formazioni nell’ambito della Serie C Girone C. Le due squadre arrivano...

Michele Massa 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 20:32)

La sfida tra Potenza e Team Altamura, in calendario domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:30, si configura come un appuntamento di grande importanza per entrambe le formazioni nell’ambito della Serie C Girone C. Le due squadre arrivano all’incontro con esigenze differenti, ma accomunate dalla necessità di fare risultato.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Potenza-Altamura in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Potenza-Altamura nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Potenza si presenta al match dalla 12ª posizione, con 31 punti conquistati grazie a 7 successi, 10 pareggi e 9 sconfitte, accompagnati da 33 reti realizzate e 40 incassate. Il vero punto di forza della squadra allenata da Pietro De Giorgio è però il rendimento interno: davanti al proprio pubblico, i lucani non hanno mai perso, collezionando 6 vittorie e 6 pareggi, un dato che testimonia grande compattezza e affidabilità.

Leggermente migliore la posizione in classifica del Team Altamura, attualmente 9° con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. La formazione guidata da Devis Mangia ha messo a segno 25 gol, subendone 31, evidenziando qualche limite in fase realizzativa. In trasferta, però, l’Altamura ha dimostrato di sapersi adattare bene, raccogliendo 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, rendendosi un avversario tutt’altro che semplice.

Lo storico recente dei confronti diretti racconta di un equilibrio sostanziale: nei cinque precedenti più recenti, il Potenza ha ottenuto due vittorie, il Team Altamura una, mentre due gare si sono concluse in parità. L’ultimo incrocio, terminato 2-2, conferma quanto questa sfida sia spesso combattuta e aperta a qualsiasi risultato.