Potenza-Atalanta U23: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Potenza-Atalanta U23, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 01:51)

Domenica 28 settembre 2025, alle 12:30, il girone C di Serie C accende i riflettori sullo Stadio Alfredo Viviani che ospita Potenza-Atalanta U23. Da una parte i padroni di casa, reduci dalla sconfitta rimediata per mano del Siracusa, ma aggrappati alla zona-playoff. Dall'altra una giovanissima Atalanta U23, squadra dal grande potenziale tecnico ma costretta a inseguire i rispettivi avversari dopo un avvio di stagione complicato.

POTENZA ATALANTA U23 SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING

La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 12:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Potenza — Il gruppo di Pietro De Giorgio si presenta all’appuntamento dopo il passo falso di Siracusa, un 2-1 che brucia e ha lasciato i rossoblù a quota 8 punti in classifica. Il tecnico non nasconde la delusione, ma richiama i suoi a ripartire dalla grinta e dall’atteggiamento, armi fondamentali per rilanciarsi nella corsa playoff. Al “Viviani” ci sarà voglia di rivalsa: la formazione lucana ritroverà il proprio pubblico e punterà su un 4-3-3 votato alla verticalità, con la coppia Anatriello–Bruschi pronta a colpire. Per il Potenza è un bivio importante: vincere significherebbe rilanciarsi nelle zone nobili della classifica.

Qui Atalanta U23 — Il cammino della formazione di Salvatore Bocchetti è stato fin qui in salita. L’ultima caduta interna contro il Crotone (2-1) ha lasciato i bergamaschi a soli 4 punti, in piena zona calda. La giovane Dea paga l’inesperienza ma resta un gruppo ricco di talento, chiamato a fare il salto di qualità sul piano della concretezza. Il calendario non ha certo aiutato, con sfide contro corazzate come Benevento, Salernitana e lo stesso Crotone. In Basilicata si vedrà un’Atalanta coraggiosa, schierata con il 3-4-2-1, pronta a ripartire in velocità con Levak e Bergonzi a sostegno del centravanti Vavassori. Obiettivo: strappare punti preziosi e dare un segnale di reazione.

Potenza-Atalanta U23, probabili formazioni — POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Bachini, Bura, Balzano; Castorani, Maisto, Erradi; Petrungaro, Anatriello, Bruschi. Allenatore: Pietro De Giorgio

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara, Comi, Pounga, Misitano, Cortinovis, Guerini, Ghislandi, Navarro, Levak, Bergonzi, Vavassori. Allenatore: Salvatore Bocchetti