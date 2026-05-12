Ci sono momenti nello sport in cui smetti quasi di guardare la classifica e inizi a percepire qualcosa di diverso. Una sensazione. Un’energia. Come se tutto quello che una squadra ha pensato, desiderato e costruito nelle settimane precedenti stesse finalmente prendendo forma nel presente. Ed è proprio questo il punto: il presente. Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21:00, Potenza e Campobasso entreranno al Viviani con due stati mentali completamente diversi. Il Potenza arriva con la forza di chi ha saputo attrarre fiducia attraverso una grande prestazione all’andata, trasformando convinzione e coraggio in un pesantissimo 3-0. Il Campobasso invece si ritrova davanti a quella situazione in cui il passato rischia di schiacciare il presente, obbligandoti quasi a compiere qualcosa di straordinario per cambiare energia alla partita. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI POTENZA-CAMPOBASSO CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Potenza-Campobasso in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento del Potenza

La squadra di De Giorgio ha probabilmente disputato una delle migliori partite della propria stagione proprio nel momento più importante. Il 3-0 dell’andata non è stato soltanto un risultato pesante, ma anche una dimostrazione di superiorità tecnica e mentale. Il Potenza ha controllato ritmo, spazi e intensità praticamente per tutta la gara. Davanti al proprio pubblico i lucani proveranno probabilmente a gestire con intelligenza il vantaggio, senza rinunciare però alle proprie armi offensive.

Il momento del Campobasso

Il Campobasso arriva invece con pochissimo da perdere ma con tantissimo da recuperare. La squadra di Zauri dovrà inevitabilmente alzare il baricentro e rischiare molto di più rispetto alla gara d’andata. Il problema principale sarà mantenere equilibrio senza concedere spazi enormi alle ripartenze del Potenza. Dal punto di vista mentale servirà soprattutto cancellare rapidamente il peso del risultato accumulato nei primi novanta minuti.

Probabili formazioni di Potenza-Campobasso

Il Potenza dovrebbe confermare il 4-3-3 con Murano riferimento offensivo centrale supportato da D’Auria e Schimmenti sugli esterni. A centrocampo Felippe sarà chiamato a gestire tempi e ritmo della gara.

Il Campobasso dovrebbe invece affidarsi a un 3-5-2 molto più aggressivo rispetto all’andata, cercando di aumentare subito pressione e intensità offensiva.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; D’Auria, Murano, Schimmenti.

Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Celesia, Salines, Lancini; Martina, Gala, Gargiulo, Agazzi, Cristallo; Bifulco, Magnaghi.

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