Potenza-Cavese: diretta live e streaming gratis della gara

Stefano Sorce 11 marzo - 18:51

Nel campionato di Serie C continua la lotta per migliorare la propria posizione in classifica e conquistare punti preziosi nella parte centrale della stagione. Potenza-Cavese si affronteranno il 14 marzo 2026 alle ore 14:30, in una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe desiderose di dare continuità ai propri risultati.

Il Potenza occupa attualmente il 9° posto con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. La squadra allenata da Pietro De Giorgio ha realizzato 39 gol subendone 45, numeri che raccontano una stagione piuttosto equilibrata ma con alcune difficoltà difensive. Il rendimento interno è però uno dei punti di forza dei rossoblù: allo stadio Viviani il Potenza ha raccolto 7 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. Nelle ultime settimane la squadra ha mostrato segnali positivi, vincendo tre delle ultime cinque partite, compresa l’ultima gara vinta 1-0 contro il Foggia.

La Cavese vive invece una stagione più complicata e si trova al 13° posto con 34 punti, con un bilancio di 8 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. La squadra allenata da Fabio Prosperi ha segnato 30 gol subendone 36, mostrando un attacco meno prolifico rispetto agli avversari. Lontano da casa il rendimento resta il principale problema: solo 2 vittorie in 15 trasferte, accompagnate da 5 pareggi e 8 sconfitte. Nell’ultima giornata, però, la Cavese ha trovato un successo importante 2-0 contro il Picerno, risultato che potrebbe dare nuova fiducia alla squadra.

Dove vedere Potenza-Cavese in diretta tv e streaming — Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

