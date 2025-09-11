Potenza-Crotone: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 20:32)

La Serie C torna in campo e domani sera alle ore 20:30 andrà in scena per il girone C la sfida tra Potenza e Crotone. I padroni di casa cercano di dare una sorta di continuità ai risultati. Gli ospiti allenati da Longo cercano ritmo per inseguire la testa della classifica e essere assoluta protagonista del campionato-

Dove vedere Potenza-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Potenza e Crotone in programma venerdì 12 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Quattro punti in tre partite, è questo il bottino del Potenza che attualmente occupa l'ottava posizione in classifica. Il successo manca dal 24 agosto, quando il Giugliano fu piegato nei minuti finali col risultato di 2-3. Per i padroni di casa serve però assolutamente ritrovare i punti, specialmente dopo la dolorosa sconfitta contro la Casertana.

Il Crotone è tra le squadre favorite alla vittoria del girone C. Dopo la sconfitta all'esordio, gli uomini di Longo hanno segnato quattro punti in due giornate che hanno rilanciato i calabresi al settimo posto in classifica. La vetta è lontana e servirà vincere per continuare la propria rincorsa ai piani alti.

Le probabili formazioni di Potenza-Crotone — POTENZA (4-3-3): Alastra, De Marco, Camigliano, Bachini, Adjapong; Felippe, Erradi, Siatonis; Anatriello, D'Auria, Petrungaro.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri, Zunno, Murano, Maggio; Gomez.