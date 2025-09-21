Potenza-Picerno: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 17:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Potenza e Picerno. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita...

Michele Massa 21 settembre - 04:18

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 17:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Potenza e Picerno. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Potenza-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Potenza e Picerno in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — La Potenza si trova al nono posto in classifica, mentre l'AZ Picerno è decimo, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Le statistiche rivelano che la Potenza ha segnato 8 gol e ne ha subiti altrettanti, mentre l'AZ Picerno presenta una differenza reti pari a 7 gol fatti e 7 subiti.

Il Potenza, sotto la guida di Pietro De Giorgio, ha mostrato una certa stabilità nelle sue prestazioni, con un andamento che comprende 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Tuttavia, la squadra ha avuto difficoltà a ottenere vittorie tra le mura amiche, avendo collezionato due pareggi nelle due gare disputate al "Viviani". Dall'altro lato, l'AZ Picerno, allenato da Claudio De Luca, ha avuto un avvio di stagione altalenante, ma ha saputo raccogliere buoni risultati in trasferta, con 1 vittoria e 1 pareggio lontano dal proprio stadio.

Le probabili formazioni di Potenza-Picerno — POTENZA (4-3-3): Alastra; Adjapong, Camigliano, Bachini, Balzano; Erradi, Felippe, Castorani; Petrungaro, Anatriello, D’Auria.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Veltri, Pistolesi; Maselli, Marino; Energe, Pugliese, Esposito; Abreu