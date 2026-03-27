Dove vedere Potenza-Salernitana in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Potenza-Salernitana: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 19:03)

Sabato 28 marzo, alle ore 14:30, lo Stadio Comunale Alfredo Viviani ospiterà una delle sfide più interessanti del weekend del Serie C, Girone C. Di fronte Potenza e Salernitana, in un match delicato soprattutto in ottica playoff. Una gara che si preannuncia combattuta e fondamentale per entrambe le squadre, impegnate con obiettivi diversi ma ugualmente importanti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI POTENZA-SALERNITANA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Potenza arriva a questo appuntamento consapevole dell’importanza della posta in palio. Attualmente decimo in classifica, occupa l’ultimo slot utile per accedere ai playoff, ma la situazione resta estremamente incerta. Alle sue spalle, infatti, la pressione è alta con Team Altamura, Atalanta U23 e Cavese pronte ad approfittare di ogni passo falso. Nelle ultime giornate il rendimento dei lucani ha subito un leggero rallentamento, con due partite consecutive senza vittoria che hanno riaperto i giochi. Proprio per questo motivo, la sfida contro una squadra di alta classifica rappresenta un banco di prova fondamentale: serve una reazione immediata per difendere la posizione e magari consolidarla.

La Salernitana, invece, si presenta con un morale decisamente più alto. Terza forza del campionato, la squadra granata sembra aver superato il momento di flessione attraversato qualche settimana fa. Le tre vittorie consecutive contro Latina, Crotone e Team Altamura hanno rilanciato le ambizioni del club, che ora punta con decisione al secondo posto. Un piazzamento che avrebbe un peso enorme nella corsa playoff, garantendo l’accesso diretto ai quarti di finale. La Salernitana arriva quindi a Potenza con l’obiettivo di dare continuità alla propria striscia positiva e mettere ulteriore pressione alle squadre che la precedono.

Le probabili formazioni di Potenza-Salernitana — La formazione di casa si presenta con un 4-3-3 di stampo offensivo, mentre la Salernitana, allenata da Serse Cosmi, risponderà con un 4-3-1-2, con Lescano e Achik in attacco coadiuvati da Villa.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Camigliano, Balzano; Maisto, De Marco, Erradi; Petrungaro, Selleri, Delle Monache. Allenatore: De Giorgio.

SALERNITANA (4-3-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio, Cabianca; Tascone, Capomaggio, Di Vico; Villa; Achik, Lescano. Allenatore: Cosmi.