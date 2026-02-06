Il Girone C di Serie C propone una sfida importante allo stadio Alfredo Viviani, dove sabato 7 febbraio alle ore 17:30 il Potenza ospita il Siracusa. I padroni di casa, undicesimi a 29 punti, cercano continuità per risalire in classifica, mentre gli ospiti, penultimi con 21 punti, devono invertire il trend negativo e conquistare punti fondamentali per la salvezza. Una sfida che mette di fronte esigenze diverse ma entrambe urgenti.
La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
Il Potenza arriva a questo incontro con l’obiettivo di consolidare la posizione a centro classifica. La squadra di De Giorgio punta a un gioco equilibrato, basato su una difesa solida e sulle ripartenze rapide, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.
Il Siracusa invece deve reagire dopo una fase complicata. La squadra di Turati dovrà migliorare la gestione del possesso e la fase difensiva per contenere le iniziative avversarie e provare a strappare punti vitali in ottica salvezza.
Le probabili formazioni—
Il Potenza dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 che garantisce equilibrio tra i reparti e ampiezza sulle fasce, con il reparto offensivo pronto a sfruttare le opportunità create dai centrocampisti.
Il Siracusa risponde con un 4-2-3-1 che punta a proteggere la difesa e organizzare le transizioni offensive tramite il centrocampo, con gli attaccanti chiamati a finalizzare le azioni.
Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio
Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Guadagni, Contini, Valenti, Capanni. Allenatore: Marco Turati
