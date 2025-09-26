Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Preston e Bristol. Una partita che vede due squadre che hanno iniziato ottimamente il loro campionato e non vogliono smettere di sognare.
CHAMPIONSHIP
Preston-Bristol: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Preston-Bristol in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi seguire Preston-Bristol GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.
Il momento delle due squadre—
Le due squadre arrivano a questa sfida appaiate a 11 punti, ma con piazzamenti differenti: i padroni di casa sono quinti, mentre gli ospiti occupano la terza posizione. Il Preston ha messo insieme tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, con un bilancio reti di 7 gol fatti e 5 subiti. Sotto la guida di Paul Heckingbottom, la formazione ha mostrato particolare solidità a Deepdale, dove ha conquistato due successi e un pareggio nelle tre gare disputate.
Sul fronte opposto, il Bristol City di Gerhard Struber ha percorso un cammino simile, distinguendosi però per una maggiore prolificità offensiva: la squadra ha infatti segnato 13 reti e ne ha incassate 7. Anche in trasferta i Robins si sono rivelati competitivi, rimanendo imbattuti con due vittorie e un pari.L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni, chiusosi con un 2-2, conferma l’equilibrio che contraddistingue questa sfida. Tutto lascia presagire una partita avvincente e fondamentale per entrambe, determinate a consolidare o migliorare la propria posizione in classifica.
Le probabili formazioni di Preston-Bristol—
PRESTON (4-4-2): Iversen; Storey, Gibson, Hughes; Valentin, Devine, Whiteman, McCann, Small; Dobbin, Osmajic.
BRISTOL (4-4-1-1): Vitek; Vyner, Dickie, Atkinson; Sykes, Knight, Randell, McCrorie; Twine, Mehmeti; Riis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA