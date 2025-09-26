Preston-Bristol: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre 2025

Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Preston e Bristol. Una partita che vede due squadre che hanno iniziato ottimamente il loro campionato e non vogliono smettere di sognare.

Il momento delle due squadre — Le due squadre arrivano a questa sfida appaiate a 11 punti, ma con piazzamenti differenti: i padroni di casa sono quinti, mentre gli ospiti occupano la terza posizione. Il Preston ha messo insieme tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, con un bilancio reti di 7 gol fatti e 5 subiti. Sotto la guida di Paul Heckingbottom, la formazione ha mostrato particolare solidità a Deepdale, dove ha conquistato due successi e un pareggio nelle tre gare disputate.

Sul fronte opposto, il Bristol City di Gerhard Struber ha percorso un cammino simile, distinguendosi però per una maggiore prolificità offensiva: la squadra ha infatti segnato 13 reti e ne ha incassate 7. Anche in trasferta i Robins si sono rivelati competitivi, rimanendo imbattuti con due vittorie e un pari.L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni, chiusosi con un 2-2, conferma l’equilibrio che contraddistingue questa sfida. Tutto lascia presagire una partita avvincente e fondamentale per entrambe, determinate a consolidare o migliorare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Preston-Bristol — PRESTON (4-4-2): Iversen; Storey, Gibson, Hughes; Valentin, Devine, Whiteman, McCann, Small; Dobbin, Osmajic.

BRISTOL (4-4-1-1): Vitek; Vyner, Dickie, Atkinson; Sykes, Knight, Randell, McCrorie; Twine, Mehmeti; Riis.