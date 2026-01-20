Preston-Hull City streaming gratis: dove vederla in diretta TV e online

Preston North End-Hull City è in programma martedì 20 gennaio 2026 alle 20:45. Match valido per la Championship inglese. Le due squadre sono divise da un solo punto e lottano per un posto nei playoff

Stefano Sorce 20 gennaio - 00:14

Una classifica che parla chiaro, due squadre che non vogliono perdere terreno, novanta minuti che valgono oro. Preston-Hull scendono in campo martedì 20 gennaio 2026 alle 20:45 a Deepdale, in una partita che mette di fronte ambizioni identiche e percorsi simili. Qui non si tratta di fare bella figura: qui si tratta di restare aggrappati al treno playoff. Chi sbaglia paga.

Hai tre possibilità per seguire Preston-Hull

Dove vedere Preston-Hull in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Preston-Hull in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Preston arriva con il dente avvelenato dopo la sconfitta beffarda contro il Derby. Il gol subito all’82’ ha lasciato l’amaro in bocca a una squadra che fin qui ha costruito la propria forza sulla solidità difensiva. I Lilywhites hanno perso appena sei partite e vantano la terza miglior difesa del campionato con soli 26 gol concessi. Gran parte del merito va a Daniel Iversen, autentico muro tra i pali: otto clean sheet e una media di expected goals concessi sotto l’unità per partita. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto del portiere danese. All’andata contro l’Hull però il Preston si fece rimontare due gol di vantaggio, chiudendo sul 2-2: un precedente che brucia ancora.

L’Hull arriva invece sulle ali dell’entusiasmo dopo il pesante successo per 2-1 in casa del Southampton. La squadra di Jakirovic ha perso una sola volta nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni e sembra aver trovato continuità. I problemi restano dietro: 39 gol subiti, peggior dato tra le squadre della parte alta della classifica. Ma davanti i Tigers fanno paura: quarto miglior attacco del campionato e rendimento esterno di altissimo livello, con 21 punti conquistati fuori casa e 23 gol segnati in 13 trasferte. Numeri che fanno pensare a una partita aperta.

Le probabili formazioni di Preston-Hull — Heckingbottom dovrebbe confermare il 3-4-3. In porta Iversen, con Lindsay, Storey e Hughes in difesa. Sulle fasce Potts e Lewis, mentre in mezzo al campo agiranno Whiteman e Thompson. In avanti spazio al tridente Devine-Dobbin-Osmajic.

Jakirovic dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1. Tra i pali Pandur, difesa con Coyle, Egan, Hughes e Famewo. In mediana Slater e Crooks, mentre sulla trequarti agiranno Joseph, Palmer e Millar a supporto di McBurnie.

Preston: Iversen, Lindsay, Storey, Hughes, Potts, Whiteman, Thompson, Lewis, Devine, Dobbin, Osmajic

Hull: Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Famewo, Slater, Crooks, Joseph, Palmer, Millar, McBurnie