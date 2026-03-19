Preston-Stoke: probabili formazioni e streaming live

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21:00, il Deepdale sarà teatro di una sfida che può dire molto sul finale di stagione di Preston e Stoke City

Stefano Sorce 19 marzo - 17:12

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21:00, il Deepdale sarà teatro di una sfida che può dire molto sul finale di stagione di Preston-Stoke City. In un campionato dove ogni punto pesa come oro, le due squadre arrivano a questo appuntamento con stati d’animo diversi ma con la stessa necessità: fare risultato. I padroni di casa cercano di interrompere una striscia negativa che li ha rallentati bruscamente, mentre lo Stoke prova a dare continuità per restare agganciato a un sogno playoff ancora difficile ma non impossibile.

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Momento delle due squadre — Il Preston North End arriva a questo appuntamento con più dubbi che certezze. Dopo un inizio d’anno che aveva fatto intravedere ambizioni importanti, la squadra di Paul Heckingbottom si è progressivamente spenta. Una sola vittoria nelle ultime dodici gare e cinque sconfitte nelle ultime sei raccontano un calo netto, soprattutto dal punto di vista difensivo: dieci gol subiti nelle ultime quattro partite sono un segnale chiaro. Il margine sulla zona retrocessione resta rassicurante, ma non definitivo: serve ancora uno sforzo per chiudere il discorso salvezza.

Dall’altra parte lo Stoke City vive una situazione più ambigua. La squadra di Mark Robins è a pochi punti sopra il Preston, ma guarda anche verso l’alto: i playoff distano nove lunghezze e, con il campionato ancora aperto, tutto resta possibile. Il rendimento recente è incoraggiante, soprattutto in fase offensiva, ma il vero problema resta il rendimento esterno: nessuna vittoria nelle ultime cinque trasferte e tre sconfitte consecutive lontano da casa. Deepdale rappresenta quindi un banco di prova cruciale.

Probabili formazioni di Preston-Stoke — In casa Preston sono attesi cambi dopo l’ultima sconfitta contro il Norwich. Possibili inserimenti per Valentin, Devine e Brady, mentre resta in dubbio la presenza di Osmajic, alle prese con un problema muscolare. Assente invece McCann.

Lo Stoke potrebbe invece puntare sulla continuità dopo il successo contro il Watford. Gibson e Gallagher rappresentano alternative dalla panchina, mentre Lawal potrebbe tornare tra i convocati dopo aver ripreso ad allenarsi.

Preston North End (3-5-2): Iversen; Valentin, Storey, Lindsay, Hughes, Brady; Devine, Whiteman, Thompson; Jebbison, Dobbin

Stoke City (4-2-3-1): Simkin; Tchamadeu, Talovierov, Phillips, Bocat; Nzonzi, Rigo; Manhoef, Bae, Thomas; Smit

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