Preston-Swansea: in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Qui Preston

Il Preston North End vive un periodo di grande fiducia. La formazione guidata da Ryan Lowe ha conquistato un prezioso successo per 2-0 sul campo del Southampton lo scorso 1° novembre, risultato che ha confermato l’ottimo stato di forma dei “Lilywhites”. Con tre vittorie nelle ultime cinque gare e otto reti realizzate nello stesso arco temporale, la squadra si è portata stabilmente nelle zone alte della classifica, occupando attualmente la sesta posizione con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Deepdale si conferma un fattore importante: 14 dei punti totali sono arrivati tra le mura amiche, dove il Preston ha mostrato solidità e organizzazione difensiva, subendo meno di un gol a partita in media. Pur non avendo brillato in tutte le uscite casalinghe recenti (solo due successi nelle ultime sei), la squadra di Lowe rimane una delle più difficili da superare nella prima parte dei match. Un dato curioso: in 32 delle ultime 34 partite di Championship del Preston, almeno una delle due squadre non ha trovato il gol nel primo tempo.