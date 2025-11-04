Preston-Swansea: in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 20:45, il Deepdale Stadium sarà teatro della sfida tra Preston North End e Swansea City, valida per la Championship inglese. Guarda ora Preston-Swansea GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Championship comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Preston-Swansea in diretta live.
Come arrivano le due squadre
Qui Preston—
Il Preston North End vive un periodo di grande fiducia. La formazione guidata da Ryan Lowe ha conquistato un prezioso successo per 2-0 sul campo del Southampton lo scorso 1° novembre, risultato che ha confermato l’ottimo stato di forma dei “Lilywhites”. Con tre vittorie nelle ultime cinque gare e otto reti realizzate nello stesso arco temporale, la squadra si è portata stabilmente nelle zone alte della classifica, occupando attualmente la sesta posizione con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Deepdale si conferma un fattore importante: 14 dei punti totali sono arrivati tra le mura amiche, dove il Preston ha mostrato solidità e organizzazione difensiva, subendo meno di un gol a partita in media. Pur non avendo brillato in tutte le uscite casalinghe recenti (solo due successi nelle ultime sei), la squadra di Lowe rimane una delle più difficili da superare nella prima parte dei match. Un dato curioso: in 32 delle ultime 34 partite di Championship del Preston, almeno una delle due squadre non ha trovato il gol nel primo tempo.
Qui Swansea—
Più complesso il momento dello Swansea City, che affronta la trasferta nel Lancashire con la necessità di invertire una rotta altalenante. La formazione gallese arriva da un pareggio per 1-1 contro il Charlton Athletic, firmato da Adam Idah al 64° minuto, che ha evitato una sconfitta ma non ha dissipato i dubbi sulle prestazioni recenti. Nelle ultime sei partite, gli Swans hanno vinto una sola volta, segnando e subendo in media un gol a partita. Attualmente sedicesimi in classifica con 17 punti, gli uomini di Luke Williams faticano soprattutto lontano dal proprio pubblico: nessuna vittoria nelle ultime quattro trasferte e la tendenza a partire con il freno tirato, come dimostrano i dati che li vedono mai in vantaggio all’intervallo nelle ultime 15 gare di campionato. In trasferta, in particolare, le ultime sei partite si sono chiuse in parità al primo tempo.
Le probabili formazioni di Preston-Swansea—
Preston (3-5-2): Iversen, Storey, Lindsay, Hughes, Offiah, Armstrong, Whiteman, Devine, Small, Dobbin, Osmajic. Allenatore: Lowe.
Swansea (5-4-1): Vigouroux, Key, Cabango, Burgess, Casey, Tymon, Galbraith, Widell, Eom, Ronald, Idah. Allenatore: Williams.
