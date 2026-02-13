Non perdere Preston-Watford: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 15:32)

A Deepdale Stadium va in scena una sfida che può incidere sulla corsa playoff. Il Preston, appena fuori dalle prime sei per differenza reti, ospita un Watford in cerca di rilancio dopo settimane complicate. La sfida tra le due squadre si terrà domani, 14 febbraio, alle 16:00.

Dove vedere Preston-Watford in diretta TV e streaming gratis — Preston-Watford sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Preston-Watford sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il successo contro il Portsmouth ha rilanciato il Preston, che vanta il quarto miglior dato difensivo del campionato con appena 34 gol subiti in 31 gare. La squadra di Paul Heckingbottom sogna l’aggancio al sesto posto e ha mostrato solidità nei recenti confronti diretti contro gli Hornets, restando imbattuta negli ultimi quattro incroci.

Il Watford, invece, ha cambiato guida tecnica e cerca una scossa dopo sette partite senza vittorie. La squadra è ancora a soli tre punti dalla zona playoff, ma il problema principale è offensivo: rischia di restare a secco per la quarta gara consecutiva in campionato, evento che non accade da quattro anni.

Le probabili formazioni di Preston-Watford — Il Preston dovrà fare i conti con diverse assenze, ma potrebbe rilanciare Osmajic dal primo minuto. Il Watford attende risposte dai nuovi innesti e valuta le condizioni dei rientranti.

Preston North End (3-5-2): Cornell; Storey, Gibson, Offiah; Piccolo, McCann, Whiteman, Devine, Vukcevic; Osmajic, Dobbin

Watford (4-2-3-1): Selvik; Ngakia, Abankwah, Goglichidze, Bola; Mendy, Louza; Maama, Kayemba, Chakvetadze; Doumbia