Primeira Liga, Arouca-Porto: diretta tv e streaming LIVE del match

Sfida di Liga Portugal tra gli ospiti imbattuti e la squadra di casa, che si trova a metà classifica, in cerca di conferme

Stefano Sorce 28 settembre - 17:37

Il Porto continua a volare e non conosce altro risultato che la vittoria. Dopo il colpo in extremis in Europa League contro il Salisburgo, i Dragoni di Francesco Farioli tornano in campo per la settima giornata della Liga Portugal, dove sfideranno l’Arouca lunedì 29 settembre alle 21:00. Vuoi vivere l’atmosfera della Liga Portugal come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Arouca-FC Porto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Arouca-FC Porto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Arouca-FC Porto in diretta live. Vi informiamo inoltre che la gara sarà disponibile, attraverso un abbonamento attivo, anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

PORTO, PORTOGALLO - 12 DICEMBRE: Rodrigo Mora del FC Porto in azione durante la partita della fase a gironi della UEFA Europa League 2024/25 (giornata 6) tra FC Porto e FC Midtjylland allo Stadio do Dragão il 12 dicembre 2024 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Il momento delle due squadre — L’Arouca arriva a questa partita con un mix di entusiasmo e preoccupazione. La squadra di Vasco Seabra occupa attualmente il nono posto in classifica con otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima uscita, i biancoblu hanno conquistato una preziosa vittoria esterna per 1-2 sul campo del Nacional, ritrovando fiducia dopo un periodo altalenante. In casa, però, l’Arouca ha mostrato resistenza ma resta incostante: le sconfitte stagionali sono arrivate contro Sporting e Casa Pia. L’attacco farà affidamento sulla coppia Nais Dhouahra e Alfonso Trezza, già a quota tre gol ciascuno, mentre a centrocampo David Simao garantisce esperienza e leadership. L’allenatore dovrà fare a meno di Mateo Flores, infortunato, e di José Fontan, squalificato, riducendo le opzioni difensive.

Il Porto, invece, arriva a questo match in uno stato di forma eccezionale. La squadra di Francesco Farioli ha iniziato la stagione in maniera perfetta, vincendo tutte e sei le partite di Liga Portugal fin qui disputate e segnando 15 gol a fronte di appena uno subito. Nell’ultimo match di campionato, i Dragoni hanno travolto il Rio Ave 0-3 in trasferta, prima di ottenere una vittoria esterna per 0-1 contro il Salisburgo in Europa League. In attacco Pepê, Samu e Borja Sainz stanno trascinando la squadra, mentre a centrocampo Rodrigo Mora potrebbe avere spazio dal primo minuto. Out Zaidu, con Luuk de Jong e Nehuen Perez in dubbio, ma la difesa resta solida e difficile da scalfire.

Le probabili formazioni di Arouca-Porto — Arouca (4-3-3): Valido, Esgaio, Ulisses, Popovic, Dante, Fukui, Simão, Trezza, Lee, Djouahra, Nandin. Allenatore: Seabra.

Porto (4-3-3): Costa, Fernandes, Bednarek, Kiwior, Moura, Froholdt, Varela, Mora, Gomes, Omorodion, Sainz. Allenatore: Farioli.