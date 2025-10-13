Entrambe le squadre difendono bene, quindi è plausibile aspettarsi una partita tattica, con pochi gol e tanti duelli individuali.

L’atmosfera di Medellin si scalderà nella notte di mercoledì 15 ottobre 2025, quando alle 02:10 italiane (20:10 locali) l’Atletico Nacional accoglierà il Deportivo Cali all’Atanasio Girardot per la quindicesima giornata del Clausura colombiano. Una sfida dal sapore classico, ma soprattutto una battaglia decisiva nella corsa ai playoff. Con 24 punti in classifica, il Nacional parte leggermente favorito rispetto al Cali, che ne ha 20. Con Bet365 puoi seguire la gara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento delle due squadre — Reduce da un pareggio per 1-1 sul campo del Boyacá Chicó, il Nacional mostra segnali contrastanti: la squadra alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà nella gestione del vantaggio. La formazione allenata da Alberto Gamero predilige un gioco controllato, con ritmo basso e poche concessioni difensive quando si trova avanti nel punteggio. L’obiettivo ora è tornare a vincere davanti ai propri tifosi, dopo due partite casalinghe senza successi contro il Cali. Il morale, comunque, è buono: la vittoria nel derby con il Millonarios e i progressi in Copa Colombia hanno restituito fiducia a un gruppo che punta a blindare la qualificazione alla fase finale.

Dall’altra parte, il Deportivo Cali arriva con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Con 20 punti e una serie positiva di tre vittorie nelle ultime quattro gare, la squadra ha trovato equilibrio e concretezza. Particolarmente interessante il rendimento lontano da casa: il Cali ha conquistato punti in sei delle ultime sette trasferte, dimostrando maturità e capacità di adattarsi a contesti difficili.

Le probabili formazioni di Atletico Nacional-Deportivo Cali — Atletico Nacional (4-4-2): Marquinez, Uribe, Candido, Tesillo, Arias, Morelos, Uribe, Cardona, Campuzano, Hinestroza, Sarmiento. Allenatore: Arias.

Dep. Cali (4-2-3-1): Rodriguez, Viafara, Quinones, Varela, Correa, Colorado, Quintero, Aponza, Martinez, Montoya, Quinones. Allenatore: Gamero.