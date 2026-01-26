Primera Division, Tucuman-Cordoba: dove vederla gratuitamente

Sfida ad alta tensione a Tucumán tra due formazioni reduci da un esordio negativo. L’Atlético punta sul fattore campo e sull’esperienza dei suoi attaccanti, mentre il Central Córdoba cerca solidità ed equilibrio per sbloccarsi

Stefano Sorce 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 21:52)

La notte argentina della Liga Profesional prosegue a San Miguel de Tucumán, con Atlético Tucuman-Cordoba in una sfida già importante per il morale e la classifica. Due squadre reduci da un esordio amaro cercano risposte immediate in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Tucuman-Cordoba in streaming live.

Il momento delle due squadre — L’Atlético Tucumán ha iniziato il campionato con una sconfitta esterna per 2-1 contro l’Independiente Rivadavia. Una gara in cui El Decano ha avuto il controllo del pallone (56% di possesso) e ha creato diverse occasioni, ma senza riuscire a tradurre la mole di gioco in punti. Il gol di Leandro Díaz non è bastato per evitare il ko, lasciando la squadra di Hugo Colace a quota zero dopo la prima giornata. Il rendimento recente non è incoraggiante: nelle ultime dieci gare di campionato l’Atlético ha collezionato 3 vittorie e 7 sconfitte, mostrando difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Il fattore campo, però, resta un’arma importante e il Monumental José Fierro può diventare un alleato decisivo.

Anche il Central Cordoba arriva a questa sfida dopo una sconfitta. Il 1-0 casalingo subito contro il Gimnasia Mendoza ha evidenziato i limiti offensivi della squadra di Santiago del Estero, ancora a secco di gol in questo avvio di torneo. Nonostante ciò, la formazione allenata da Omar De Felippe (o staff tecnico attuale) resta organizzata e difficile da superare, come dimostrano i numeri difensivi.

Le probabili formazioni di Tucuman-Cordoba — L’Atlético Tucuman dovrebbe confermare il 4-4-2. Ingolotti tra i pali, difesa composta da Compagnucci, Suso, Ferrari e Galván. A centrocampo spazio a Tesuri, Ham, Kevin Ortiz e Laméndola, mentre davanti il tandem offensivo sarà formato da Ramiro Ruiz Rodríguez e Leandro Díaz.

Il Central Cordoba risponde con lo stesso modulo. Aguerre in porta, linea difensiva con Moyano, Pignani, Mansilla e Marchi. In mezzo al campo Iacobellis, Lucas González, Juárez e Barrera, mentre in attacco agiranno Varaldo e Ezequiel Naya.

Atlético Tucuman (4-4-2): Ingolotti; Compagnucci, Suso, Ferrari, Galván; Tesuri, Ham, Kevin Ortiz, Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz

Central Cordoba (4-4-2): Aguerre; Moyano, Pignani, Mansilla, Marchi; Iacobellis, Lucas González, Juárez, Barrera; Varaldo, Ezequiel Naya.

