Pro Patria-Cittadella diretta tv live: dove vederla in streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Patria-Cittadella: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C mette a confronto due squadre con ambizioni e necessità molto diverse allo stadio Carlo Speroni, dove Pro Patria e Cittadella si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il diciannovesimo posto con 13 punti e sono chiamati a una prestazione di grande sacrificio per provare a muovere una classifica complicata, mentre gli ospiti, sesti a quota 39, puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff. La differenza di valori è evidente, ma il contesto della Serie C impone sempre massima attenzione.

Hai tre possibilità per guardare Pro Patria-Cittadella in streaming gratis:

Dove vedere Pro Patria-Cittadella in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa. Le piattaforme offrono inoltre statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Pro Patria-Cittadella nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Pro Patria, diciannovesima con 13 punti, sta vivendo una stagione molto difficile. La squadra di Leandro Greco fatica a trovare continuità di risultati e deve spesso fare i conti con partite giocate più sulla resistenza che sul controllo. In casa l’obiettivo sarà restare compatti e limitare gli errori, cercando di sfruttare ogni episodio favorevole.

    Il Cittadella, sesto a quota 39, arriva invece a questo appuntamento con maggiore serenità. La formazione allenata da Manuel Iori ha costruito il proprio cammino su organizzazione, equilibrio e solidità difensiva, elementi che le permettono di restare stabilmente nelle zone alte della classifica e di affrontare con pragmatismo anche le trasferte più insidiose.

    Le probabili formazioni di Pro Patria-Cittadella

    La Pro Patria dovrebbe confermare il 3-4-1-2, un modulo pensato per garantire copertura difensiva e densità nella zona centrale del campo. L’idea sarà quella di mantenere le linee strette e provare a rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze e le palle inattive.

    Il Cittadella risponde con il 5-4-1, assetto che privilegia la solidità e la gestione degli spazi. La squadra veneta cercherà di controllare il ritmo della gara, affidandosi a una struttura compatta e alla capacità di colpire nei momenti chiave senza scoprirsi.

    Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

    Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

