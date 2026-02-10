Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Patria-Cittadella: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

10 febbraio 2026

Il Girone A di Serie C mette a confronto due squadre con ambizioni e necessità molto diverse allo stadio Carlo Speroni, dove Pro Patria e Cittadella si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il diciannovesimo posto con 13 punti e sono chiamati a una prestazione di grande sacrificio per provare a muovere una classifica complicata, mentre gli ospiti, sesti a quota 39, puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff. La differenza di valori è evidente, ma il contesto della Serie C impone sempre massima attenzione.

Il momento delle due squadre — La Pro Patria, diciannovesima con 13 punti, sta vivendo una stagione molto difficile. La squadra di Leandro Greco fatica a trovare continuità di risultati e deve spesso fare i conti con partite giocate più sulla resistenza che sul controllo. In casa l’obiettivo sarà restare compatti e limitare gli errori, cercando di sfruttare ogni episodio favorevole.

Il Cittadella, sesto a quota 39, arriva invece a questo appuntamento con maggiore serenità. La formazione allenata da Manuel Iori ha costruito il proprio cammino su organizzazione, equilibrio e solidità difensiva, elementi che le permettono di restare stabilmente nelle zone alte della classifica e di affrontare con pragmatismo anche le trasferte più insidiose.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Cittadella — La Pro Patria dovrebbe confermare il 3-4-1-2, un modulo pensato per garantire copertura difensiva e densità nella zona centrale del campo. L’idea sarà quella di mantenere le linee strette e provare a rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze e le palle inattive.

Il Cittadella risponde con il 5-4-1, assetto che privilegia la solidità e la gestione degli spazi. La squadra veneta cercherà di controllare il ritmo della gara, affidandosi a una struttura compatta e alla capacità di colpire nei momenti chiave senza scoprirsi.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori