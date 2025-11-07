Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:32)

Scende in campo la Serie C. Penultima con 8 punti la Pro Patria, terzultima con 9 il Lumezzane: sabato 8 novembre alle 17.30 al “Carlo Speroni” le due squadre si giocano un match delicatissimo. I bustocchi arrivano dalla sconfitta con l’Alcione Milano, mentre i bresciani – reduci da tre pareggi consecutivi – non vincono dal 25 settembre contro il Cittadella. Arbitrerà l’incontro Mattia Maresca della sezione di Napoli. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Pro Patria-Lumezzane, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Pro Patria-Lumezzane ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Pro Patria-Lumezzane” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — I bustocchi, penultimi in classifica con 8 punti, puntano a riscattarsi dopo la sconfitta esterna con l’Alcione Milano e a ritrovare fiducia davanti ai propri tifosi. Situazione simile per il Lumezzane di Troise, terzultimo con 9 punti, reduce dal pareggio contro il Renate e deciso a dare continuità ai risultati per risalire la graduatoria. Solo un punto separa le due squadre: al “Carlo Speroni” si preannuncia una gara intensa e combattuta, con entrambe determinate a conquistare un successo che può pesare molto nella corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Lumezzane — La Pro Patria scenderà in campo con il suo consueto centrocampo folto e dinamico alle spalle delle due punte. Modulo ben diverso, invece, è quello che solitamente usa mister Troise: zona nevralgica del campo affidata nei piedi di Malotti e Paghera, con Ghillani e Rolando a coadiuvare l'attaccante Caccavo.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Motolese, Travaglini; Giudici, Bagatti, Di Munno, Ferri, Dimarco; Mastroianni, Renelus. All.Leandro Greco,

LUMEZZANE (4-3-2-1): Drago; Diodato, Gallea, Ndiaye, Moscati; Malotti, Paghera, Rocca; Ghillani, Rolando; Caccavo. All. Emanuele Troise.

Non perdere Pro Patria-Lumezzane, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie C, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.