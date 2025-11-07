Scende in campo la Serie C. Penultima con 8 punti la Pro Patria, terzultima con 9 il Lumezzane: sabato 8 novembre alle 17.30 al “Carlo Speroni” le due squadre si giocano un match delicatissimo. I bustocchi arrivano dalla sconfitta con l’Alcione Milano, mentre i bresciani – reduci da tre pareggi consecutivi – non vincono dal 25 settembre contro il Cittadella. Arbitrerà l’incontro Mattia Maresca della sezione di Napoli. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Pro Patria-Lumezzane, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Pro Patria-Lumezzane, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Pro Patria-Lumezzane ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
I bustocchi, penultimi in classifica con 8 punti, puntano a riscattarsi dopo la sconfitta esterna con l’Alcione Milano e a ritrovare fiducia davanti ai propri tifosi. Situazione simile per il Lumezzane di Troise, terzultimo con 9 punti, reduce dal pareggio contro il Renate e deciso a dare continuità ai risultati per risalire la graduatoria. Solo un punto separa le due squadre: al “Carlo Speroni” si preannuncia una gara intensa e combattuta, con entrambe determinate a conquistare un successo che può pesare molto nella corsa salvezza.
Le probabili formazioni di Pro Patria-Lumezzane—
La Pro Patria scenderà in campo con il suo consueto centrocampo folto e dinamico alle spalle delle due punte. Modulo ben diverso, invece, è quello che solitamente usa mister Troise: zona nevralgica del campo affidata nei piedi di Malotti e Paghera, con Ghillani e Rolando a coadiuvare l'attaccante Caccavo.
PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Motolese, Travaglini; Giudici, Bagatti, Di Munno, Ferri, Dimarco; Mastroianni, Renelus. All.Leandro Greco,
LUMEZZANE (4-3-2-1): Drago; Diodato, Gallea, Ndiaye, Moscati; Malotti, Paghera, Rocca; Ghillani, Rolando; Caccavo. All. Emanuele Troise.
Non perdere Pro Patria-Lumezzane, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie C, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA