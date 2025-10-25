Tutto pronto per Pro Patria-Ospitaletto: scopri dove vedere la partita in Serie C grazie a Bet365 per lo streaming gratis della diretta tv live

Carmine Panarella 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 15:36)

Il Girone A di Serie C, tra le tante gare nel palinsesto, ci offre domenica 26 ottobre alle ore 17:30 la sfida tra Pro Patria e Ospitaletto in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per salvezza. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PRO PATRIA-OSPITALETTO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pro Patria-Ospitaletto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pro Patria-Ospitaletto" nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Pro Patria-Ospitaletto in diretta live. Il match, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251.

Il momento delle due squadre — Pro Patria e Ospitaletto si affrontano in un delicato scontro salvezza. La Pro Patria è penultima con 7 punti, mentre l’Ospitaletto occupa il diciassettesimo posto con 9 punti. Entrambe le squadre hanno bisogno di una svolta per uscire dalla zona calda della classifica e il confronto diretto rappresenta un’occasione preziosa per rilanciarsi.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Ospitaletto — In campo, la Pro Patria dovrebbe confermare il 3-4-1-2, con solidità difensiva e l’obiettivo di sfruttare la fantasia del trequartista alle spalle delle due punte. L’Ospitaletto, con il suo 4-4-2 classico, punterà invece su compattezza e ripartenze rapide per colpire in contropiede.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Dimarco, Ferri, Munno, Citterio; Bagatti; Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti; Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi; Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Non perdere l’occasione diseguire Pro Patria-Ospitaletto in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Pro Patria-Ospitaletto in streaming live gratis su Bet365.