Pro Patria-Trento, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

L’ultimo confronto tra le due squadre si è chiuso sul 0-0, evidenziando le difficoltà di entrambe nel trovare la via del gol negli scontri diretti.

Stefano Sorce 4 ottobre - 12:09

Domenica 5 ottobre 2025, alle 14:30, lo stadio Carlo Speroni ospiterà la gara della Pro Patria, impegnata in un match delicatissimo per la classifica del Girone A di Serie C: i bustocchi affrontano il Trento Calcio in una sfida che potrebbe pesare sulla corsa salvezza di entrambe le formazioni. La partita arriva in un momento critico per la squadra di casa, desiderosa di risollevarsi dopo un avvio di stagione complicato, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per consolidare una posizione di metà classifica. Con Bet365 puoi seguire Pro Patria-TrentoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pro Patria-Trento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida dello Stadio Carlo Speroni comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Pro Patria-Trento in diretta live. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 256) e Now e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — La Pro Patria, allenata da Leandro Greco, sta vivendo settimane difficili. Con soli 3 punti in classifica, frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, la squadra occupa la diciannovesima posizione. I numeri offensivi e difensivi parlano chiaro: appena 5 gol segnati e 13 subiti, sintomo di una formazione che fatica a trovare continuità e incisività. Il rendimento casalingo non offre particolari motivi di speranza: 0 successi, 1 pareggio e 2 ko. Greco dovrà lavorare sul morale e sull’organizzazione tattica per invertire la rotta e permettere alla Pro Patria di giocare con più convinzione e determinazione.

Il Trento, guidato da Luca Tabbiani, si trova attualmente al dodicesimo posto con 7 punti, ottenuti tramite 1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il bilancio di gol vede la squadra aver realizzato 8 reti e subito 10, mostrando una certa capacità di segnare ma anche qualche vulnerabilità difensiva. La formazione trentina, pur non avendo vinto nelle ultime cinque partite, ha mostrato resilienza con 4 pareggi e una sconfitta. Il recente 2-2 interno contro l’Arzignano Valchiampo dimostra che il Trento è capace di reagire e potrebbe sfruttare le difficoltà della Pro Patria per conquistare punti importanti lontano dal proprio campo.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Trento — Pro Patria (3-5-2): Rovida, Mora, Masi, Motolese, Giudici, Ferri, Di Munno, Citterio, Dimarco, Renelus, Udoh. Allenatore: Greco.

Trento (4-3-3): Barlocco, Fiamozzi, Cappelletti, Sangalli, Maffei, Muca, Giannotti, Benedetti, Capone, Chinetti, Pellegrini. Allenatore: Tabbiani.