Pro Patria-Union Brescia, nona giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 10:32)

Allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio va in scena Pro Patria-Union Brescia, match valido per il 9° turno di Serie C. Una gara tra due squadre agli antipodi: i bustocchi cercano punti salvezza, mentre le rondinelle vogliono conservare una postazione nelle zone nobili della classifica . Con Bet365 puoi seguire Pro Patria-Union Brescia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pro Patria-Union Brescia in diretta TV e in streaming LIVE — PRO PATRIA UNION BRESCIA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Pro Patria-Union Brescia in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 20.30 sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Pro Patria — La Pro Patria, guidata da Greco, è penultima in classifica con 4 punti. La squadra non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e vanta il peggior attacco del girone. Giovane e ancora alla ricerca di una propria identità, il gruppo dovrà stringere i denti per evitare di restare impantanato in zona playout.

Qui Union Brescia — L’Union Brescia di Aimo Diana, invece, sta disputando un buon campionato e sogna il ritorno in Serie B. I lombardi sono secondi dietro al Padova e hanno mostrato grande solidità, anche se i tre pareggi consecutivi nelle ultime giornate hanno rallentato la corsa. L’organico resta di ottimo livello e può ambire ai playoff senza problemi.

Pro Patria-Union Brescia, probabili formazioni — PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Mora, Masi, Motolese; Giudici, Ferri, Citterio, Di Munno, Dimarco; Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco.

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Sorensen, Pasini, Rizzo; Vesentini, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Vido, Maistrello. Allenatore: Aimo Diana.