Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Patria-Vicenza: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 09:02)

Il Girone A di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Pro Patria e Vicenza, un match che sulla carta appare sbilanciato ma che mette in palio punti pesantissimi per entrambe. I padroni di casa lottano per evitare l’ultimo posto, mentre gli ospiti difendono il primato in classifica.

Hai tre possibilità per guardare Pro Patria-Vicenza in streaming gratis:

Dove vedere Pro Patria-Vicenza in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Pro Patria-Vicenza è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente disporre di un conto attivo ed effettuare una scommessa, così da seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la gara.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

CercarePro Patria-Vicenza nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Pro Patria, penultima con 12 punti, sta attraversando una stagione estremamente complicata. La squadra di Leandro Greco fatica a trovare continuità e risultati, ma davanti al proprio pubblico proverà a stringere i denti e a giocarsi le proprie carte contro la capolista, puntando su compattezza e spirito di sacrificio.

Il Vicenza, primo in classifica con 59 punti, guida il Girone A con grande autorità. La formazione allenata da Fabio Gallo vanta numeri importanti e un’organizzazione solida, e arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare il primato e allungare ulteriormente sulle inseguitrici.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Vicenza — La Pro Patria dovrebbe disporsi con il 3-4-1-2, modulo pensato per garantire equilibrio difensivo e sfruttare le ripartenze. Il Vicenza risponde con il 5-3-2, sistema che assicura copertura e permette di colpire con efficacia attraverso la qualità degli esterni e delle punte.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo