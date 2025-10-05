Pro Vercelli-Dolomiti, streaming live e diretta tv: dove vedere la Serie C Gratis

Pro Vercelli-Dolomiti, ottava giornata di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre - 00:34

Tra le sei sfide di Serie C in programma domenica 5 ottobre 2025, alle ore 14:30, c'è anche quella del Silvio Piola: Pro Vercelli-Dolomiti. Le due squadre sono separate in classifica da due lunghezze, padroni di casa davanti e più vicini alla zona play-off, ospiti più vicini alle zone pericolose della graduatoria. Sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto, vedremo se assisteremo ad un allungo o ad un sorpasso. Con Bet365 puoi seguire Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pro Vercelli-Dolomiti in diretta TV e in streaming LIVE — Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 sarà visibile su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Pro Vercelli — La squadra di Michele Santoni si trova al 11° posto con 9 punti dopo 7 giornate, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. I numeri sono chiari: attacco poco incisivo (6 gol segnati) e difesa che balla troppo (13 subiti). In casa i risultati non convincono (1 vittoria e 2 sconfitte), con prestazioni spesso condizionate da ingenuità difensive. Le ultime cinque partite raccontano un trend negativo: 1 vittoria e 4 sconfitte, incluso il recente ko contro il Vicenza (0-2). La Pro Vercelli arriva quindi al match con la necessità urgente di invertire la rotta.

Qui Dolomiti Bellunesi — La formazione di Nicola Zanini è in 13ª posizione con 7 punti, grazie a 1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte. La squadra ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11, mostrando un equilibrio fragile ma meno disastroso della Pro Vercelli. Lontano da casa il bilancio è incoraggiante (1 vittoria, 2 pari, 1 ko) e l’ultima vittoria esterna sul campo della Pergolettese (1-2) ha dato fiducia. Nelle ultime cinque gare i Dolomiti hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, un rendimento che testimonia resilienza ma anche difficoltà a chiudere le partite.

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi, probabili formazioni — PRO VERCELLI (4-4-2): Russo; Bani, Cosenza, Ranellucci, Scaglia; Erpen, Rosso, Scavone, Fabiano; Greco, Marchi. Allenatore: Michele Santoni.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Consiglio; Milesi, Mondonico, Alcides, Saccani; Mutanda, Burrai, Gobetti; Mignanelli, Olonisaki. Allenatore: Nicola Zanini