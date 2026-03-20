Non perdere Pro Vercelli-Lumezzane: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 17:16)

Il Girone A di Serie C propone un weekend ricco di partite interessanti. Tra queste, c'è la sfida dello Stadio Silvio Piola tra Pro Vercelli e Lumezzane, che andrà in scena dalle 17:30. Il match, di grande importanza in chiave playoff, potrà essere seguito in diretta tv e streaming live: continua a leggere l'articolo per scoprire come.

Hai tre possibilità per vedere Pro Vercelli-Lumezzane in streaming gratis

Dove vedere Pro Vercelli-Lumezzane in diretta TV e streaming gratis — Pro Vercelli-Lumezzane sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il biglietto da visita della Pro Vercelli non è dei più affascinanti. Infatti, nelle ultime cinque giornate ha rimediato ben quattro sconfitte, scivolando all'undicesimo posto e uscendo dalla zona playoff. L'ultima vittoria, guadagnata contro la Triestina, è un segno che la compagine sta provando a risalire la china e venderà sicuramente cara la pelle contro la Lumezzane, in questo momento a soli tre punti di distanza.

Dal canto suo la Lumezzane è la squadra favorita per strappare una vittoria. Non solo gode di una migliore posizione in classifica ma il suo trend di risultati è anche più convincente: ha infatti ottenuto 8 punti nelle ultime cinque giornate ed ha perso soltanto una partita, il 3 marzo, contro l'Arzignano.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Lumezzane — I padroni di casa affrontano il match con il solito 4-3-3 architettato da Santoni, in cui la batteria offensiva sarà composta da Sow, Comi e Akpa Akpro. Gli ospiti invece risponderanno con un più contenitivo 4-4-2, con Caccavo e Gori come riferimenti offensivi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Carosso, Coccolo, Marchetti, PIran; Huiberts, El Bouchataoui, Iotti; Sow, Comi, Akpa Akpro All. Santoni.

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Deratti, Stivanello, Mancini; Ghillani, Paghera, Rolando, Iori; Caccavo, Ferro. All. Troise.