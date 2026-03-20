derbyderbyderby streaming Pro Vercelli-Lumezzane, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Pro Vercelli-Lumezzane, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Pro Vercelli-Lumezzane, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Pro Vercelli-Lumezzane: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il Girone A di Serie C propone un weekend ricco di partite interessanti. Tra queste, c'è la sfida dello Stadio Silvio Piola tra Pro Vercelli e Lumezzane, che andrà in scena dalle 17:30. Il match, di grande importanza in chiave playoff, potrà essere seguito in diretta tv e streaming live: continua a leggere l'articolo per scoprire come.

Hai tre possibilità per vedere Pro Vercelli-Lumezzane in streaming gratis

Guarda ora Pro Vercelli-Lumezzane GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Pro Vercelli-Lumezzane in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Pro Vercelli-Lumezzane sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Pro Vercelli-Lumezzane in diretta TV e streaming gratis

—  

Pro Vercelli-Lumezzane sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Pro Vercelli-Lumezzane sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il biglietto da visita della Pro Vercelli non è dei più affascinanti. Infatti, nelle ultime cinque giornate ha rimediato ben quattro sconfitte, scivolando all'undicesimo posto e uscendo dalla zona playoff. L'ultima vittoria, guadagnata contro la Triestina, è un segno che la compagine sta provando a risalire la china e venderà sicuramente cara la pelle contro la Lumezzane, in questo momento a soli tre punti di distanza.

    Dal canto suo la Lumezzane è la squadra favorita per strappare una vittoria. Non solo gode di una migliore posizione in classifica ma il suo trend di risultati è anche più convincente: ha infatti ottenuto 8 punti nelle ultime cinque giornate ed ha perso soltanto una partita, il 3 marzo, contro l'Arzignano.

    Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Lumezzane

    —  

    I padroni di casa affrontano il match con il solito 4-3-3 architettato da Santoni, in cui la batteria offensiva sarà composta da Sow, Comi e Akpa Akpro. Gli ospiti invece risponderanno con un più contenitivo 4-4-2, con Caccavo e Gori come riferimenti offensivi.

    PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Carosso, Coccolo, Marchetti, PIran; Huiberts, El Bouchataoui, Iotti; Sow, Comi, Akpa Akpro All. Santoni.

    LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Deratti, Stivanello, Mancini; Ghillani, Paghera, Rolando, Iori; Caccavo, Ferro. All. Troise.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Tolosa-Lorient, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Espanyol-Getafe, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA