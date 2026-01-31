derbyderbyderby streaming Pro Vercelli-Novara streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

Pro Vercelli-Novara streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Vercelli-Novara: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C mette di fronte domenica 1 febbraio alle ore 14:30Pro Vercelli e Novara, una sfida di classifica diretta tra due squadre separate da appena due punti e accomunate dall’obiettivo di consolidarsi nella parte centrale della graduatoria. I padroni di casa sono undicesimi con 29 punti, mentre il Novara segue subito dietro in dodicesima posizione a quota 27.

Hai tre possibilità per guardare Pro Vercelli-Novara in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PRO VERCELLI-NOVARA SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI PRO VERCELLI-NOVARA SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI PRO VERCELLI-NOVARA SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Pro Vercelli-Novara in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Pro Vercelli-Novara è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante tutto l’arco del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

  • CercarePro Vercelli-Novara nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Pro Vercelli, undicesima con 29 punti, arriva a questo appuntamento con l’intenzione di dare continuità al proprio cammino e allontanarsi dalle zone più calde della classifica. La squadra di Michele Santoni ha mostrato buone trame offensive, ma cerca maggiore solidità nei momenti chiave delle partite per fare il salto di qualità.

    Il Novara, dodicesimo a quota 27, si presenta con ambizioni simili. La formazione allenata da Andrea Zanchetta punta su equilibrio tattico e organizzazione, cercando di sfruttare al meglio le qualità dei propri uomini offensivi. Un risultato positivo potrebbe permettere agli ospiti di operare il sorpasso in classifica.

    Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Novara

    La Pro Vercelli dovrebbe affidarsi al 4-3-3, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e pressione alta nella metà campo avversaria. Il Novara risponde con il 4-2-3-1, un sistema pensato per mantenere compattezza tra i reparti e colpire sfruttando la qualità sulla trequarti.

    Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

    Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta

