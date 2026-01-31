Il Girone A di Serie C mette di fronte domenica 1 febbraio alle ore 14:30 Pro Vercelli e Novara , una sfida di classifica diretta tra due squadre separate da appena due punti e accomunate dall’obiettivo di consolidarsi nella parte centrale della graduatoria. I padroni di casa sono undicesimi con 29 punti , mentre il Novara segue subito dietro in dodicesima posizione a quota 27 .

Dove vedere Pro Vercelli-Novara in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Pro Vercelli-Novara è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante tutto l’arco del match.