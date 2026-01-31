Il Girone A di Serie C mette di fronte domenica 1 febbraio alle ore 14:30Pro Vercelli e Novara, una sfida di classifica diretta tra due squadre separate da appena due punti e accomunate dall’obiettivo di consolidarsi nella parte centrale della graduatoria. I padroni di casa sono undicesimi con 29 punti, mentre il Novara segue subito dietro in dodicesima posizione a quota 27.
La diretta di Pro Vercelli-Novara è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante tutto l’arco del match.
Il momento delle due squadre—
La Pro Vercelli, undicesima con 29 punti, arriva a questo appuntamento con l’intenzione di dare continuità al proprio cammino e allontanarsi dalle zone più calde della classifica. La squadra di Michele Santoni ha mostrato buone trame offensive, ma cerca maggiore solidità nei momenti chiave delle partite per fare il salto di qualità.
Il Novara, dodicesimo a quota 27, si presenta con ambizioni simili. La formazione allenata da Andrea Zanchetta punta su equilibrio tattico e organizzazione, cercando di sfruttare al meglio le qualità dei propri uomini offensivi. Un risultato positivo potrebbe permettere agli ospiti di operare il sorpasso in classifica.
Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Novara—
La Pro Vercelli dovrebbe affidarsi al 4-3-3, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e pressione alta nella metà campo avversaria. Il Novara risponde con il 4-2-3-1, un sistema pensato per mantenere compattezza tra i reparti e colpire sfruttando la qualità sulla trequarti.
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni
Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta
