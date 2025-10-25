Pro Vercelli-Pergolettese in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Pro Vercelli-Pergolettese in streaming gratis su Bet365: analisi e informazioni sulla partita della Serie C Girone A di domenica 26 ottobre 2025

Stefano Sorce 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:59)

Allo stadio Silvio Piola di Vercelli va in scena un confronto dal peso specifico importante per la corsa playoff nel Girone A di Serie C. La Pro Vercelli sfida la Pergolettese domenica 26 ottobre 2025 alle 14:30 in un match che mette in palio punti fondamentali per restare agganciati alle prime posizioni. Guarda Pro Vercelli–Pergolettese GRATIS in diretta streaming live su Bet365!

Come arrivano le due squadre — L’avvio dei bianchi è stato disomogeneo, con una squadra capace a tratti di imporre il proprio gioco, ma spesso frenata da difficoltà realizzative. L’ultimo 0-0 contro la Giana Erminio ha confermato la solidità difensiva ritrovata ma anche la sterilità offensiva, evidenziata dai soli dieci gol segnati nelle prime dieci giornate. Il fattore casa può però diventare una risorsa: davanti ai propri tifosi la Pro ha già mostrato sprazzi di buona intensità e una maggiore capacità di controllo della gara. Il tecnico Michele Santoni chiede coraggio e più cattiveria nella metà campo offensiva, consapevole che il margine per risalire la classifica esiste eccome.

La squadra di Giacomo Curioni ha smarrito lo slancio delle prime giornate e si è incagliata tra pareggi e sconfitte. Il punto conquistato contro la Triestina ha dato un segnale minimo di ripartenza, ma la difficoltà nel concretizzare le occasioni resta un ostacolo evidente. La Pergolettese ha però dimostrato di poter far male alla Pro: la doppia vittoria ottenuta negli ultimi scontri diretti alimenta fiducia e rappresenta una motivazione ulteriore per scendere in campo con determinazione.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Pergolettese — Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso, Lotti, El Bouchataoui, Burruano, Akpa Akpro, Comi, Mallahi. Allenatore: Santoni.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri, Tremolada, Arini, Dore, Ferrandino, Corti, Pessolani. Allenatore: Curioni.

