Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Vercelli-Triestina: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 10:26)

Nel girone A di Serie C va in scena un confronto interessante tra due squadre agli antipodi della classifica: Pro Vercelli e Triestina si sfidano domenica 9 novembre alle ore 14:30 in un match che promette intensità e voglia di riscatto. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Pro Vercelli-Triestina in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Pro Vercelli-Triestina in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai seguire non solo Pro Vercelli-Triestina, ma anche tutte le partite del palinsesto live con statistiche aggiornate in tempo reale. È un’occasione perfetta per seguire la Serie C ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa nelle ultime 24 ore

Cerca “Pro Vercelli-Triestina” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Pro Vercelli, ottava con 16 punti, vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione playoff e dare continuità ai risultati positivi. La squadra di Michele Santoni punta sulla solidità difensiva e sulle giocate di Comi e Akpa Akpro per scardinare la retroguardia avversaria.

Situazione complicata invece per la Triestina, ultima in classifica con -10 punti a causa della penalizzazione. Nonostante le difficoltà, la formazione di Geppino Marino cerca un risultato che possa restituire morale e fiducia, puntando su organizzazione e spirito di sacrificio.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Triestina — Padroni di casa che si dispongono con la solita difesa a quattro per sfruttare le sovrapposizioni dei terzini, che dovranno essere abili nel creare spazi e profondità per supportare gli esterni d'attacco. Ospiti che invece optano per un modulo più coperto per limitare la incursioni avversarie e concedere meno verticalizzazioni, per poi allargare il gioco in fase di possesso palla.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino

Non perdere l’occasione di seguire Pro Vercelli-Triestina in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Pro Vercelli-Triestina in streaming live gratis su Bet365.