Pro Vercelli-Vicenza diretta tv live: dove vedere la partita in streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Vercelli-Vicenza: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio Silvio Piola, dove Pro Vercelli e Vicenza si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono decimi con 35 punti e cercano un risultato di prestigio per restare agganciati alla zona playoff, mentre gli ospiti comandano la classifica con 63 punti e puntano a confermare la propria leadership. Il divario in classifica è netto, ma il contesto e il fattore campo rendono la gara tutt’altro che scontata.

Hai tre possibilità per guardare Pro Vercelli-Vicenza in streaming gratis:

Dove vedere Pro Vercelli-Vicenza in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Pro Vercelli-Vicenza nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Pro Vercelli, decima con 35 punti, sta disputando una stagione solida, costruita su equilibrio e organizzazione. La squadra di Michele Santoni prova a dare continuità soprattutto tra le mura amiche, dove l’intensità e l’attenzione difensiva rappresentano elementi chiave per mettere in difficoltà anche avversari di alto livello.

    Il Vicenza, primo a quota 63, arriva a questo appuntamento con i numeri di una capolista autorevole. La formazione guidata da Fabio Gallo ha mostrato grande continuità di rendimento, grazie a una struttura compatta e a una gestione matura delle partite, caratteristiche che la rendono la squadra da battere del girone.

    Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Vicenza

    La Pro Vercelli dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, un sistema che garantisce equilibrio tra i reparti e consente di presidiare il centrocampo senza rinunciare a soluzioni offensive sugli esterni. L’obiettivo sarà mantenere ordine e sfruttare le ripartenze quando se ne presenterà l’occasione.

    Il Vicenza risponde con il 5-3-2, modulo che assicura solidità difensiva e copertura degli spazi. L’idea sarà quella di controllare il ritmo del match, restando compatto e colpendo con efficacia nei momenti chiave della gara.

    Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

    Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo

