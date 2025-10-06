Promitheas-Heidelberg, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

Al via la Basketball Champions League, la competizione europea per club organizzata dalla Fiba Europe. Domani Promitheas Petrasso e Universitats Heidelberg scenderanno in campo alle 18:00 con un solo obiettivo: vincere. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre

La competizione prenderà il via domani. Nessuna squadra ha ancora giocato in questa stagione e ci sono soltanto le divisioni in gruppi. Le due squadre in considerazione fanno capo al Gruppo A, in cui gareggiano anche Legia e Rytas. Il detentore della competizione è il Málaga, che anche quest'anno sembra avere le carte in regola per essere protagonista della manifestazione.