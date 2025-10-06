Al via la Basketball Champions League, la competizione europea per club organizzata dalla Fiba Europe. Domani Promitheas Petrasso e Universitats Heidelberg scenderanno in campo alle 18:00 con un solo obiettivo: vincere. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Promitheas-Heidelberg, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE
Promitheas-Heidelberg, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Il momento di forma delle due squadre—
La competizione prenderà il via domani. Nessuna squadra ha ancora giocato in questa stagione e ci sono soltanto le divisioni in gruppi. Le due squadre in considerazione fanno capo al Gruppo A, in cui gareggiano anche Legia e Rytas. Il detentore della competizione è il Málaga, che anche quest'anno sembra avere le carte in regola per essere protagonista della manifestazione.
Visualizza questo post su Instagram
I possibili quintetti di Promitheas e Heidelberg—
Promitheas: Coleman, Karagiannidis, Hammonds, McCollum, Gray.
Heidelberg: Williamson, Seric, Osunniyi, Horne, Weathers.
© RIPRODUZIONE RISERVATA