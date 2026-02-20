Non perdere PSV-Heerenveen: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:46)

Il 21 febbraio alle 18:45 c'è una grande sfida nel campionato olandese. Al Philips Stadion scende in campo il PSV capolista ed affronterà l'Heerenveen, in cerca di un posto che gli permetta l'accesso alle prossime coppe europee. Leggi l'articolo per scoprire come non perdere la partita.

Hai tre possibilità per vedere PSV-Heerenveen in streaming gratis

Dove vedere PSV-Heerenveen in diretta TV e streaming gratis — PSV-Heerenveen sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca PSV-Heerenveen sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Giunti alla ventiquattresima giornata di campionato, il PSV sembra inarrestabile. Ha perso soltanto due partite in Eredivisie ed ha raccolto altrettanti pareggi, poi tutte vittorie. Risultati che oggi hanno portato il club di Eindhoven al primo posto in solitaria a ben +14 dal Feyenoord. L'ultima sfida, però, è stata sorprendentemente persa contro il Volendam, ma si tratta di un inciampo soltanto nel glorioso cammino del PSV. L'Heerenveen, invece, si presenta con due convincenti vittorie in casa del PSV, strappate contro G.A. Eagles e Zwolle.

Le probabili formazioni di PSV-Heerenveen — I padroni di casa scendono in campo con il solito 4-3-3, che sta riuscendo a far viaggiare la macchina di Bosz a velocità supersonica quest'anno. Gli ospiti invece scendono in campo con un 4-2-3-1, con Rivera e Meerveld e Oyen a sostegno di Nordas, unico riferimento offensivo della squadra di Veldman.

PSV (4-3-3): Schiks; Mauro Junior, Schouten, Obispo, Dest; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic. Allenatore: Bosz.

SC Heerenveen (4-2-3-1): Klaverboer; Zagaritis, Kersten, Willemsen, Braude; Linday, van Overeem; Rivera, Meerveld, Oyen; Nordas. Allenatore: Veldman.