Padroni di casa noni in classifica e imbattuti da 4 turni. Ospiti penultimi e reduci da una sconfitta interna. Ma il mid-week di Championship è sempre un terno al lotto. Ecco perchè non devi perdwere QPR-Oxford in streaming live.

Redazione Derby Derby Derby 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:13)

La due giorni di turno infrasettimanale di Championship vedrà match come sempre interessanti visto che quando si gioca in mid-week la tenuta mentale fisica delle squadre viene messa a dura prova. In questa preview voliamo a Londra per QPR-Oxford, match valido per l'ottava giornata e in programma mercoledì 1 ottobre al Loftus Road. Con Bet365 puoi seguire QPR-Oxford GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere QPR-Oxford in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di QPR-Oxford è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto la Championship inglese e in particolare la sfida del Loftus Road di Londra direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis QPR-Oxford in diretta live. Questo è l'unico modo per vedere il match gratuitamente dall'Italia.

Verso QPR-Oxford, tutto quello che devi sapere — I padroni di casa sono noni in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Curioso che i biancoblu londinesi, con 13 goal subiti, siano una delle difese più battute in questo inizio torneo. La squadra è in ottima forma con 3 vittorie di fila e un pareggio nello scorso fine settimana, l'1-1 col Sheffield Wed che in questo turno infrasettimanale invece affronterà i Birmingham. Gli ospiti sono penultimi in classifica a parimerito proprio con lo Sheffield Wed con soli 5 punti e quindi a caccia disperata di qualche risultato positivo. Nella scorsa stagione doppia vittoria larga del QPR: 2-0 nel girone di andata in casa e 3-1 in quello di ritorno in trasferta.

Probabili formazioni QPR-Oxford — QPR senza Chair, Larkeche, Poku e Walsh. Oxford che arriva al Loftus Road con i forfait di Brown e Ter Haar.

QPR (4-2-3-1) - Nardi; Dunn, Morrison, Mbengue, Norrington; Varane, Madsen; Vale, Burrel, Saito; Kone. All. Stephan.

OXFORD (4-4-2) - Cumming; Spencer, Helik, Long, Currie; Plachet, De Keersmaecker, Brannang, Krastev; Prelec, Lankshear. All. Rowett.