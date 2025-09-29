Mentre nei quartieri alti d'Europa si giocheranno le serata di Champions League in Inghilterra, in infrasettimanale, va in scena l'ottava giornata della Championship che finpra vede il dominio del Middlesbrough in testa 4 punti di vantaggio sulla coppia Coventry e Stoke. In questa preview analizziamo Birmingham-Sheffield Wed, match in programma martedì 30 settembre alle ore 20,45. Con Bet365 puoi seguireBirmingham-Sheffield Wed GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
LA CHAMPIONSHIP IN STREAMING
Birmingham-Sheffield Wed: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Birmingham-Sheffield Wed in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Birmingham-Sheffield Wed è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto la Championship inglese e in particolare la sfida del St.Andrew's direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Birmingham-Sheffield Wed in diretta live. Questo è l'unico modo per vedere il match gratuitamente dall'Italia.
Birmingham-Sheffield Wed, come arriva le due squadre al match—
I padroni di casa sono in caduta libera. Dopo un ottimo inizio infatti hanno infilato 3 sconfitte nelle ultime 4 gare (ultima delle quali un pesantissimo ko per 3-0 in casa del Coventry) che li ha fatti scendere al decimo posto in classifica. La squadra a differenza delle rivali che corrono per con l'obiettivo playoff, segna pochissimo ovvero solo 5 reti nelle prime 7 giornate. Sta decisamente peggio lo Sheffield Wed, penultimo con soli 5 punti frutto di una sola vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte con 6 goal all'attivo e 13 al passivo. Interessante notare come negli scontri diretti al St.Andrew's fra Birmingham e Sheffield Wed non si verificano un pareggio da ben 12 anni.
Probabili formazioni Birmingham-Sheffield Wed—
Padroni di casa senza Anderson, Buchanan, Robinson, Willumsson e Wright. Negli ospiti out Bernanrd, Charles, Guilherme e Kobacki.
BIRMINGHAM (4-4-2) - Allsop; Osayi, Neumann, Klarer, Cochrane; Roberts, Paik, Iwata, Gray; Stansfield, Ducksch. All. Davies.
SHEFFIELD WED (3-5-2) - Horvath; Iorfa, Weaver, Lowe; Palmer, Valery, Bannan, Ingelsson, Amass; Cadamarteri, Brown. All. Pedersen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA