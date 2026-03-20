QPR-Portsmouth: come vedere gratuitamente il match di Championship

Il QPR cerca continuità dopo il successo contro il Leicester, ma resta una squadra fragile dietro. Il Portsmouth arriva con più pressione e meno margine di errore

Stefano Sorce 20 marzo - 23:59

Ci sono squadre che giocano per obiettivi chiari, e altre che navigano in una zona grigia dove ogni risultato può cambiare tutto. QPR-Portsmouth nasce proprio lì, in quello spazio sospeso tra tranquillità apparente e pericolo reale. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 16:00, Loftus Road ospita una sfida che può sembrare secondaria, ma che per il Portsmouth è quasi una questione di sopravvivenza.

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Momento delle due squadre — Il Queens Park Rangers vive una stagione senza grandi picchi, ma anche senza drammi immediati. I londinesi sono a metà strada tra playoff e retrocessione, una posizione che spesso porta a un calo di tensione. La vittoria contro il Leicester ha però ridato ossigeno dopo quattro sconfitte consecutive, mostrando una squadra ancora capace di reagire. Il vero problema resta la difesa: 60 gol subiti in 38 partite raccontano di una fragilità strutturale, confermata anche dai numeri casalinghi, con tre sconfitte consecutive e nove reti incassate.

Il Portsmouth, invece, non può permettersi distrazioni. La classifica parla chiaro: ventesimo posto e margine minimo sulla zona retrocessione. Dopo due vittorie esterne che avevano fatto sperare in una svolta, la squadra è ricaduta nei suoi limiti, raccogliendo appena un punto nelle ultime cinque partite. Il problema principale è la continuità, ma anche una certa difficoltà nel gestire i momenti chiave, come dimostrano i gol subiti nei finali di gara.

Probabili formazioni di QPR-Portsmouth — Il QPR deve fare i conti con diverse assenze: fuori Cook, Madsen, Dembélé, Chair e Burrell. Possibile convocazione per Obikwu, ma difficile vederlo dall’inizio.

Il Portsmouth arriva con una lista ancora più lunga di indisponibili: assenti Knight, Alese, Dozzell, Kosznovszky, Murphy, Umeh e Waddingham. Blair potrebbe rientrare almeno in panchina, mentre Bishop spinge per tornare titolare in attacco.

QPR (4-4-2): Walsh; Mbengue, Dunne, Edwards, Norrington-Davies; Vale, Hayden, Morgan, Smyth; Kolli, Kone.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Alli, Chaplin, Caballero; Bishop.

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