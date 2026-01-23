derbyderbyderby streaming QPR-Wrexham streaming gratis: formazioni e diretta tv live della gara

QPR-Wrexham streaming gratis: formazioni e diretta tv live della gara

Lo streaming gratis della gara di campionato QPR-Wrexham: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il calcio inglese fa tappa con la Championship al Loftus Road, dove QPR e Wrexham si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 16:00. Sfida di classifica ravvicinata e dal sapore playoff, con due squadre separate da un solo punto e accomunate dall’ambizione di restare nella parte alta.

Hai tre possibilità per guardare QPR-Wrexham in streaming gratis:

Dove vedere QPR-Wrexham in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’evento live e l’intero palinsesto disponibile con statistiche aggiornate in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

  • Cercare “QPR-Wrexham” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il QPR, dodicesimo a 40 punti, sta attraversando una fase di discreta continuità e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinare ulteriormente la zona nobile. La squadra di Julien Stéphan punta su intensità e organizzazione, cercando equilibrio tra le due fasi con un sistema collaudato.

    Il Wrexham, nono a 41 punti, è una delle realtà più solide del campionato e arriva a Londra con grande fiducia. Il gruppo guidato da Phil Parkinson ha mostrato compattezza e identità, qualità che lo rendono un avversario scomodo su qualsiasi campo.

    Le probabili formazioni di QPR-Wrexham

    Le due squadre dovrebbero presentarsi con assetti diversi ma ben definiti. Il QPR sceglie il 4-4-2, modulo che garantisce ampiezza e copertura sulle corsie. Il Wrexham risponde con il 3-5-2, puntando sulla densità a centrocampo e sulle catene laterali per creare superiorità.

    QPR (4-4-2): Hamer, Mbengue, Dunne, Clarke-Salter, Norrington-Davies, Dembele, Varane, Madsen, Saito, Burrell, Kone. Allenatore: Julien Stéphan

    Wrexham (3-5-2): Arthur Okonkwo, Cleworth, Scarr, Hyam, Longman, Dobson, Sheaf, Thomason, McClean, Windass, Smith. Allenatore: Phil Parkinson

