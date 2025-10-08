Oman-Qatar, prima giornata della Quarta Fase di Qualificazioni Mondiali Asiatiche: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 11:11)

Le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: mercoledì 8 ottobre 10 ottobre alle ore 17:00 si gioca Oman-Qatar, valido per la prima giornata della Quarta Fase che deciderà chi andrà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Oman-Qatar GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Qui Oman — La nazionale dell’Oman si presenta a questo appuntamento dopo una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque gare ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, mostrando solidità difensiva ma qualche limite nella fase offensiva. L’ultimo match, pareggiato 1-1 contro la Palestina, ha evidenziato una squadra ordinata e difficile da superare, soprattutto tra le mura amiche.

Qui Qatar — Il Qatar, dal canto suo, arriva con morale altalenante. Dopo la sconfitta pesante 3-0 contro l’Uzbekistan, i campioni d’Asia stanno cercando continuità di rendimento. Nelle ultime dieci uscite hanno collezionato quattro vittorie, cinque sconfitte e un pareggio, con una media di oltre due gol segnati a partita, ma anche una difesa spesso vulnerabile.

Oman-Qatar, probabili formazioni — OMAN (4-5-1): Singh Sandhu; Bheke, Anwar Ali, Prabhu, Chhangte; Partap Singh, Irfan Yadwad, Singh Nadrem, Ralte, Uvais; Farooq Bhat. Allenatore: Rasheed Al Yafai

QATAR (4-4-2): Salah Zakaria; Yousif, Al-Rawi, Ahmed Suhail, Homam Ahmed; Amro Surag, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Al-Ganehi; Tarek, Akram Afif. Allenatore: Julen Lopetegui.