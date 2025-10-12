Le statistiche parlano da sole: i padroni di casa hanno costruito una fortezza casalinga (3 vittorie e 1 pareggio), mentre gli ospiti non ha ancora raccolto punti lontano da casa.

Stefano Sorce 12 ottobre - 17:15

Nel panorama delle qualificazioni africane al Mondiale 2026, il confronto tra Capo Verde e Swaziland in programma lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 18:00 si presenta come una sfida tra opposti. Da un lato, la solidità e la brillantezza dei capoverdiani, leader del girone con 20 punti; dall’altro, lo Swaziland, ultimo con soli 3 punti e alla ricerca disperata di un risultato che possa restituire un minimo di fiducia. Con Bet365 puoi seguire Capo Verde-Eswatini GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Capo Verde-Eswatini in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio africano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Capo Verde-Eswatini in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il percorso di Capo Verde finora è stato quasi impeccabile. La nazionale guidata da un gruppo esperto e compatto ha ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, mettendo in mostra un calcio equilibrato e propositivo. Con 13 gol realizzati e 8 subiti, i Tubaroes Azuis hanno dimostrato di saper coniugare efficacia offensiva e stabilità difensiva. Le ultime cinque gare hanno confermato la costanza di rendimento, con 2 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo dei quali un 3-3 spettacolare in casa della Libia.

Sul versante opposto l'Eswatini affronta un momento molto complicato. Ultimo con 3 punti (3 pareggi e 6 sconfitte), il rendimento è insufficiente soprattutto fuori casa, dove ha collezionato 4 sconfitte in altrettante trasferte. I numeri parlano chiaro: solo 6 reti segnate a fronte di 16 subite, con evidenti problemi sia in difesa che in fase realizzativa. Tuttavia, l’ultimo pareggio per 2-2 contro l’Angola ha lasciato intravedere qualche segnale di miglioramento, soprattutto sotto il profilo della compattezza e della mentalità.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Eswatini — Capo Verde (4-3-3): Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, J. Paulo, Semedo, Lenini, Monteiro, Arcanjo, Livramento, Heriberto Tavares. Allenatore: Brito.

Eswatini (4-2-3-1): Makhanya, Mkhonta, Shongwe, Gamedze, Mabilisa, Masangane, Mkhonto, Ndabandzaba, Magagula, Mhontfo, Figuareido. Allenatore: Ntibane.