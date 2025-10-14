Algeria-Uganda, 10° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 11:01)

Algeria-Uganda, match valido per la decima e ultima giornata di qualificazioni Mondiali del Gruppo G. Padroni di casa già qualificati, ospiti in corsa per la classifica del 2° posto. Con Bet365 puoi seguire Algeria-Uganda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.

Qui Algeria — L’Algeria si presenta all’ultima giornata del girone con la qualificazione già in tasca e la voglia di chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi. Dopo anni di assenza dai Mondiali, la squadra di Vladimir Petkovic ha ritrovato la brillantezza dei tempi migliori, dimostrando solidità e continuità. Il recente 3-0 contro la Somalia ha suggellato una cavalcata impeccabile, con una difesa granitica e un attacco capace di colpire in ogni momento. Con il pass già staccato per il 2026, i “Deserti Foxes” potranno affrontare l’Uganda con leggerezza e fiducia, sfruttando la qualità di giocatori come Mahrez, Gouiri e Bensebaini per regalare spettacolo al pubblico di Tizi Ouzou.

Qui Uganda — L’Uganda, invece, arriva alla sfida in piena corsa per un posto tra le migliori seconde e con il morale altissimo. La squadra del ct Paul Put è in una striscia positiva di quattro vittorie consecutive, durante le quali non ha subito nemmeno un gol. Solida dietro e rapida nelle transizioni, la selezione ugandese ha trovato equilibrio e consapevolezza nei propri mezzi, grazie anche alle prestazioni di Okello e Mukwala. Un pareggio basterebbe per blindare il secondo posto, ma l’obiettivo è chiaro: spingersi oltre i propri limiti per provare il colpaccio e continuare a sognare la storica qualificazione mondiale.

Algeria-Uganda, probabili formazioni — ALGERIA (4-3-3): Guendouz; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Benzia, Belaili, Chaibi; Mahrez, Gouiri, Maza. Allenatore: Vladimir Petkovic.

UGANDA (4-3-3): Onyango; Sibbick, Obita, Semakula, Kayondo; Aucho, Capradossi, Okello; Mukwala, Ssemugabi, Mato. Allenatore: Paul Put.