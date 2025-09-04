Colombia-Bolivia è a tutti gli effetti una finale. La sfida valida per il 17° turno del girone CONMEBOL di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 metterà in palio tre punti fondamentali per le sorti delle due compagini. Con un successo James Rodriguez e compagni volerebbero alla fase finale della Coppa del Mondo, in caso di vittoria, invece, la Nazionale di Villegas potrebbe ancora sperare di restare in corsa.
Diretta Tv e Streaming gratis
Qualificazioni Mondiali, dove vedere Colombia-Bolivia in diretta Tv e in streaming gratis
Dove vedere Colombia-Bolivia in diretta Tv e in streaming gratis—
COLOMBIA BOLIVIA QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere il match, in programma questa notte (calcio d'inizio ore 01:30) allo Stadio Metropolitano di Barranquilla, tra Colombia e Bolivia. La gara valida per la 17ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Colombia—
La Colombia arriva a questa sfida con tanta pressione sulle spalle: i Cafeteros non vincono da sei partite, hanno raccolto solo tre punti negli ultimi mesi e la qualificazione al Mondiale non è ancora blindata. Nonostante ciò, il sesto posto in classifica e i quattro punti di vantaggio sul Venezuela tengono James Rodríguez e compagni in una posizione ancora favorevole. Una vittoria a Barranquilla significherebbe chiudere i giochi con un turno d’anticipo. L’assenza di Duran peserà, ma l’esperienza del 39enne Moreno in attacco potrebbe rivelarsi decisiva.
Qui Bolivia—
Per la Bolivia, invece, è l’ultima occasione per rimanere aggrappata al sogno mondiale. In casa la Verde è solida e difficile da battere, ma lontano dall’altura tutto cambia: sette sconfitte su otto trasferte, peggior difesa esterna con venticinque reti incassate. A Barranquilla serve un’impresa, altrimenti l’ultima sfida contro il Brasile rischierà di diventare solo una formalità.
Colombia-Bolivia, probabili formazioni—
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumì, Mojica; Castaño, Lerma; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Moreno. Allenatore: Nestor Lorenzo
BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; E. Vaca, Robson Matheus, Cuellar; Paniagua, Villamil, Miguelito. Allenatore: Oscar Villegas
© RIPRODUZIONE RISERVATA