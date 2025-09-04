Colombia-Bolivia è a tutti gli effetti una finale. La sfida valida per il 17° turno del girone CONMEBOL di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 metterà in palio tre punti fondamentali per le sorti delle due compagini. Con un successo James Rodriguez e compagni volerebbero alla fase finale della Coppa del Mondo , in caso di vittoria, invece, la Nazionale di Villegas potrebbe ancora sperare di restare in corsa.

COLOMBIA BOLIVIA QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere il match, in programma questa notte (calcio d'inizio ore 01:30) allo Stadio Metropolitano di Barranquilla, tra Colombia e Bolivia. La gara valida per la 17ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Colombia

La Colombia arriva a questa sfida con tanta pressione sulle spalle: i Cafeteros non vincono da sei partite, hanno raccolto solo tre punti negli ultimi mesi e la qualificazione al Mondiale non è ancora blindata. Nonostante ciò, il sesto posto in classifica e i quattro punti di vantaggio sul Venezuela tengono James Rodríguez e compagni in una posizione ancora favorevole. Una vittoria a Barranquilla significherebbe chiudere i giochi con un turno d’anticipo. L’assenza di Duran peserà, ma l’esperienza del 39enne Moreno in attacco potrebbe rivelarsi decisiva.