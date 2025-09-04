Paraguay-Ecuador, gara di qualificazione ai Mondiali 2026: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 18:47)

Il traguardo non è vicino, di più. Al Paraguay basterà battere l'Ecuador per tornare aritmeticamente in una fase finale di un Campionato del Mondo, a 12 anni dall'ultima volta. La sfida valida per il 17° turno del Gruppo CONMEBOL di qualificazione ai Mondiali, sarà una formalità invece per la squadra ospite, già qualificata insieme ad Argentina e Brasile.

Dove vedere Paraguay-Ecuador in diretta Tv e in streaming gratis — PARAGUAY ECUADOR QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Paraguay-Ecuador, il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 01:30) allo Stadio Estadio Defensores del Chaco (Asunción). La gara valida per la 17ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Paraguay — Il Paraguay arriva a questa sfida con il sapore dell’impresa vicina. Dopo anni di assenza dal palcoscenico mondiale, la Albirroja è a un passo dal traguardo: basta un pareggio per festeggiare il ritorno al Mondiale dopo l’ultima volta in Sudafrica 2010. La squadra di Gustavo Alfaro si presenta con un margine rassicurante sul Venezuela e con la consapevolezza di aver costruito la propria qualificazione soprattutto tra le mura amiche, dove ha saputo trasformare Asunción in una fortezza.

La sconfitta con il Brasile di qualche mese fa ha interrotto una lunga serie positiva, ma l’anima combattiva del gruppo non è andata dispersa: l’obiettivo è chiudere il discorso davanti al proprio pubblico, senza calcoli e senza attendere i risultati altrui.

Qui Ecuador — Dall’altra parte c’è un Ecuador che ha già in tasca il biglietto per il Mondiale. Penalizzazioni e polemiche extracampo non hanno scalfito una qualificazione di altissimo livello, in cui la Tricolor ha saputo addirittura tenere il passo del Brasile e restare incollata all’Argentina.

Se c’è un segno distintivo della nazionale di Sebastián Beccacece, è la solidità difensiva: negli ultimi nove incontri ha subito un solo gol, costruendo una muraglia quasi impenetrabile. È vero, l’attacco in trasferta non ha brillato e spesso è mancata la scintilla davanti, ma la capacità di non perdere mai – e di chiudere diverse gare senza reti subite – ha fatto la differenza

Paraguay-Ecuador, probabili formazioni — PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D. Gomez, Romero, Almiron; Sanabria. Allenatore: Gustavo Alfaro

ECUADOR (4-4-2): Valle; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Preciado, Caicedo, Vite, Angulo; Yeboah, Rodriguez. Allenatore: Sebastian Beccacece